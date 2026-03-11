Más del 75% de personas que completan una formación online reportan mejoras salariales, según un estudio

Archivo - Imagen de archivo de un joven estudiando - GVA - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más del 75% de personas que completan una formación online reportan mejoras salariales y el 54,16% aseguran haber experimentado una promoción en su trabajo, un cambio de sector o el acceso a un nuevo empleo.

Así se desprende del estudio elaborado por la Fundación Educa Edtech, basado en 2.806 respuestas de profesionales de recursos humanos, profesionales de educación y estudiantes, de España y América Latina, que concluye que, ya se en forma de promoción o de nuevo empleo, el aprendizaje digital "se traduce en movilidad profesional".

En total, el salario aumento ligeramente (entre el 5% y el 15%) en el 27,94% de los casos y aumentó significativamente (más del 15%) en el 52,75%.

En paralelo, el estudio refleja la capacidad del aprendizaje digital para facilitar transiciones profesionales. A nivel global, el 40,26% afirma haber logrado cambiar de sector o área profesional gracias a la formación online.

El documento apunta también que el modelo híbrido (online + presencial) ya es una realidad consolidada en el entorno corporativo, y que el 83,92% de las empresas ha implementado algún programa de formación online para empleados.

Sin embargo, el informe identifica una brecha relevante entre la disponibilidad de formación y el acompañamiento efectivo al trabajador: el 44,44% de los empleados afirma no haber recibido apoyo por parte de su empresa para formarse.

Alrededor de un 26% de las empresas forma online a más de la mitad de su plantilla, lo que apunta, según el estudio, "a un margen de crecimiento en la extensión real de estos programas".

En cuanto al impacto interno, el aprendizaje digital se percibe como un elemento de progresión dentro de las organizaciones: el 71,69% considera que, en su empresa, la formación online ha sido un factor clave para acceder a una promoción interna.

MOTIVACIONES Y EXPERIENCIA DEL ALUMNO

Desde el punto de vista del alumnado, la formación online aparece asociada a la mejora directa de competencias: el 73% la vincula con la posibilidad de mejorar habilidades aplicables al puesto actual. Además, la flexibilidad horaria es el criterio más valorado a la hora de elegir modalidad, con un 81,6% de menciones.

La satisfacción también se traduce en continuidad: el 72% repetiría la experiencia formativa online (sumando quienes lo harían "definitivamente" o "con mejoras"), mientras que el porcentaje que no lo haría es residual.

El estudio también subraya que el 85% de las instituciones educativas considera que la calidad de la formación online es comparable a la presencial, ya sea en igualdad total o parcial.

No obstante, el informe identifica desafíos a seguir abordando: la dificultad para mantener la atención y la motivación (44,05% global) y la menor interacción humana directa (38,83% global) se sitúan entre las principales barreras percibidas.

Asimismo, destaca que el contexto de transformación acelerada del empleo refuerza la importancia de este tipo de aprendizaje. En este sentido recoge proyecciones del Foro Económico Mundial, que anticipa una disrupción del mercado laboral equivalente al 22% de los empleos de aquí a 2030, con un saldo neto de 78 millones de nuevos empleos (170 millones creados y 92 millones desplazados).