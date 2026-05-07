Ministerio de Educación entiende las reivindicaciones de las trabajadoras 0-3 años y trabajará para dignificar su labor

Manifestante porta pancarta con lema 'No vamos a parar 0-3' - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes entiende las reivindicaciones del colectivo de trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años y trabajará para dignificar su labor.

Así lo han manifestado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Milagros Tolón, con motivo de la huelga estatal de trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años convocada este jueves por Comisiones Obreras y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Para el Ministerio, la Educación Infantil "no es una política más", sino una de las que mejor explican cómo entiende el Gobierno la Igualdad. Por ello, la ministra Milagros Tolón recibió a representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) "nada más conocer sus reivindicaciones".

Tras la reunión, el Ministerio se comprometió a revisar y ajustar el real decreto que fija los requisitos mínimos de los centros, incluyendo la regulación de las ratios en 0-3 años.

No obstante, desde este Departamento insisten en que, mientras avanzan en este trabajo, las comunidades autónomas "disponen de las herramientas" para abordar las mejoras que reclaman las educadoras y pueden "regular y reducir las ratios sin necesidad de esperar a una regulación estatal" que la ministra se ha comprometido a abordar.

Comisiones Obreras estima que, según lo recogido en los diversos centros y territorios, la media de seguimiento de la huelga estatal de Educación Infantil 0-3 años convocada este jueves está por encima del 75%.

Desde el sindicato destacan que, aunque el seguimiento de la huelga es "diverso" según los territorios, la valoración global es que, teniendo en cuenta los servicios mínimos "abusivos", la mayoría de las trabajadoras llamadas a la huelga "la han secundado".

Los convocantes de la huelga consideran que los servicios mínimos fijados para esta jornada son "abusivos" y que reflejan que las trabajadoras de Educación Infantil son "esenciales" para sostener el sistema y garantizar la conciliación.

Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que "dé un marco normativo a todas las escuelas infantiles del Estado".

También ha incidido en que hay "deberes" para las comunidades autónomas, que deben hacer una "oferta más grande" de plazas públicas porque, en sus palabras, el "50% de las familias se quedan sin poder acceder a una plaza pública".

Las organizaciones reclaman bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que se sienten a negociar para "corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites".

"Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", reclaman desde la Plataformal Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).