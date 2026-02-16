El Ministerio de Educación y Fundación SERES colaborarán para impulsar la innovación y el impacto social de la FP

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha firmado este lunes un protocolo con la Fundación SERES - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha firmado este lunes un protocolo con la Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable, con el objetivo de colaborar para la innovación, la mejora y el impacto social en el marco del sistema de Formación Profesional, según ha informado el Ministerio.

El protocolo, firmado por la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, y por la directora general de SERES, Ana Sáinz, busca crear espacios de encuentro entre el Ministerio y las empresas de la Fundación SERES para fomentar la participación en el sistema de FP, colaborar en el impulso de la innovación social en el sistema de formación y promover y dar visibilidad, en los canales y actividades de la fundación, al sistema de Formación Profesional.

El objetivo de esta firma es hacer efectivo un proceso de colaboración que sirva para ayudar a la modernización y la transformación de los modelos productivo y formativo en una economía digital, inclusiva y sostenible.

Todo ello alineado con los objetivos de la actual ley de FP y con el Plan Estratégico del año 2019, que tiene como fin promover la implicación y la colaboración de todos los actores del sistema de formación en lograr una FP creadora de valor.

La Fundación SERES tiene como objeto favorecer y promover la responsabilidad social de las empresas como parte esencial de su estrategia, y analizar nuevas tendencias en el ámbito nacional e internacional.

Después de la firma, las representantes de SERES, acompañadas por la secretaria general de Formación Profesional, han sido recibidas en su despacho por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con quien han podido conversar sobre las distintas iniciativas previstas relacionadas con el protocolo recién firmado.