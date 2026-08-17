El Ministerio de Educación publica una guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso escolar

Archivo - Varios niños vuelven a las clases en el Colegio de Amparo Albau en el día 13 tras el paso de la DANA por Valencia, a 11 de noviembre de 2024, en Alaquàs, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado en su página web la Guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso, un documento cuyo objetivo es establecer un "marco conceptual unificado", con criterios normativos y pautas operativas comunes, que sirva de referencia a las comunidades autónomas y permita "armonizar las actuaciones" en todos los centros educativos del país.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que firma el prólogo de la guía, presentó el documento en abril a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, órgano que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional en el ámbito de la convivencia escolar. El documento ya puede descargarse de forma gratuita e íntegra en la web del Ministerio.

Según ha señalado Tolón, la guía "sitúa en el centro la prevención, la detección temprana, la reparación del daño y la reconstrucción de los vínculos dentro de la comunidad educativa". La ministra ha añadido que el documento "incorpora una perspectiva inclusiva que presta especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad para garantizar la protección efectiva de todo el alumnado".

La finalidad de la guía, según explica el Ministerio, es detectar antes las situaciones de acoso y garantizar el acompañamiento del alumnado. Para ello, establece indicadores claros de alerta temprana, define canales seguros de notificación, ordena un procedimiento completo desde la detección hasta el seguimiento y brinda seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos.

El documento contempla asimismo una estrategia preventiva orientada a promover una "cultura de la paz" en los centros educativos, con actuaciones como la puesta en marcha de planes de acogida para el nuevo alumnado, iniciativas para cuidar la transición de la educación primaria a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o la participación del alumnado en la estrategia preventiva a través de los consejos de infancia o los patios activos, entre otras acciones.

La guía delimita además las características del acoso frente al conflicto ordinario, incorpora la perspectiva interseccional y detalla una hoja de ruta en siete fases para el diseño e intervención de protocolos de actuación, en la que antepone el modelo restaurativo, la protección del alumnado y la reparación del daño, como ha explicado el departamento dirigido por Tolón.