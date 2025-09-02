El Ministerio de Trabajo prevé que el Estatuto del Becario se apruebe este mes de septiembre en Consejo de Ministros

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo prevé que el Estatuto del Becario se apruebe antes de que termine el mes de septiembre en Consejo de Ministros.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa sobre los datos del paro.

"Obviamente el Ministerio de Trabajo no establece las fechas exactas del Consejo de Ministros, que está sometido a variaciones de mucha índole, pero nuestra intención es que antes de que termine septiembre el Consejo de Ministros pueda aprobar el Estatuto del Becario", ha asegurado Pérez Rey.

Asimismo, ha recalcado que se trata de una "norma compleja" que se ha desarrollado en el seno del diálogo social y que responderá a lo acordado con las organizaciones sindicales.

"Yo creo que es una norma que se ha trabajado en el conjunto de los ministerios y que podemos entender que está ya adecuadamente pacificada en el interior del Gobierno para que pueda ver la luz cuanto antes", ha concluido.