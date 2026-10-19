La ministra Sira Rego defiende la huelga educativa en Madrid: "Cada aula masificada es un derecho perdido"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, - Javier Cintas - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la huelga educativa en la Comunidad de Madrid que entra este lunes en su segunda semana.

"Cada aula masificada es un derecho perdido y cada recurso que se recorta es una oportunidad que se escapa. Somos muchos los que no lo vamos a permitir", ha advertido Rego en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La ministra ha destacado que los docentes se movilizan en la Comunidad de Madrid "para mejorar sus condiciones laborales, pero también para que la infancia tenga un futuro digno" en España. "Yo doy la cara por la pública", ha aseverado.

Para la responsable de Juventud e Infancia, el derecho a la educación pública "es muy importante, porque es precisamente lo que garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su código postal, tengan las mismas oportunidades".

"Defender a la infancia es escuchar, es dignificar las condiciones de quienes trabajan y la acompañan a lo largo de su vida y por eso les apoyamos, por eso estamos con ellas, porque defender la pública es defender el presente pero también el futuro. Todo mi apoyo a la comunidad educativa", ha subrayado Rego.