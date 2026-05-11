Los ministros de Educación de la UE defienden que los docentes adquieran competencias en el uso pedagógico de la IA

Reunión del Consejo de ministros de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de ministros de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea ha adoptado unas conclusiones sobre el profesorado en la era de la Inteligencia Artificial, centradas en apoyar al personal docente en la adquisición de competencias digitales y en el uso pedagógico de estas tecnologías.

Durante la reunión celebrada este lunes, el Consejo ha adoptado también un acuerdo parcial de negociación sobre el futuro del programa Erasmus+ para el periodo 2028- 2034, con una propuesta de un incremento presupuestario cercano al 50% respecto al marco actual y la integración del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

España ha defendido durante las negociaciones la necesidad de reforzar la estructura del programa y garantizar la participación de los Estados miembros en su gobernanza, según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En el debate sobre competencias básicas y el Espacio Europeo de Educación, el secretario de Estado de Educación, Aberlardo de la Rosa, ha destacado que "impulsar el desarrollo de competencias en todos los niveles y a lo largo de la vida es una prioridad", y ha defendido una formación integral como base para una participación plena de la ciudadanía en la sociedad.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de adoptar un enfoque amplio y equilibrado de las competencias, y ha precisado que "no se trata de jerarquizarlas": "Consideramos tan esenciales las competencias ciudadanas y digitales como las competencias básicas tradicionales, dado que son determinantes para la participación plena, crítica y responsable en las sociedades democráticas actuales".

El secretario de Estado ha defendido las reformas educativas impulsadas en España, incluida la Formación Profesional, y ha señalado que "las reformas legislativas recientes en la educación y la FP han impulsado currículos de carácter competencial, flexibles y orientados al futuro, apoyados en mecanismos de evaluación que permiten adaptar los programas y anticipar las necesidades futuras".

Con su participación en este Consejo, España reafirma su compromiso con una educación inclusiva, resiliente y orientada al futuro, así como con el fortalecimiento del Espacio Europeo de Educación a través de una mayor cooperación entre los Estados miembros.