La mitad de colegios no creen que docentes hayan mejorado mucho su capacidad digital tras la pandemia, según un estudio

Uno de cada tres centros educativos opta por una educación exclusivamente presencial

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de colegios no creen que el cuerpo docente haya mejorado mucho sus capacidades digitales tras la pandemia (el 50,9% cree que si lo ha hecho), mientras que el 42,7% admite cierta mejora, aunque escasa, según el estudio 'Oportunidades y desafíos de la educación digital desde la perspectiva de los centros educativos', presentado este martes y realizado por Educación Conectada.

Los equipos directivos de los centros educativos apuntan que la falta de tiempo del profesorado (70,9%) y la baja competencia digital de las familias (61,8%) son los problemas que más dificultan actualmente la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A estos problemas se suma la percepción, también mayoritaria, de profesorado con competencias digitales insuficientes en TIC (51,8%) o la falta de tiempo de la coordinación TIC (50%).

"Son múltiples las razones por lo que el profesorado no ve clara la transformación digital, falta de tiempo o no tener consenso en el centro escolar sobre a donde vamos o en la estrategia, todavía no se ha impregnado esa cultura digital en los centros escolares, los directivos ven la dificultad de consensuar y trabajar en conjunto", ha aclarado la directora técnica de Fundación Fad Juventud, Eulalia Alemany, durante la presentación del estudio.

Educación Conectada es un proyecto de BBVA y Fad cuyo objetivo es conocer la situación actual de los centros escolares españoles con relación a la transformación digital (equipamiento y conectividad, competencias digitales de la comunidad educativa, innovación y cultura digital, necesidades identificadas, proyecciones a futuro, etc.) a través de la consulta a directivos/ y responsables TIC.

"Todo lo imposible se hace posible cuando se hace, alguien se podría imaginar que en marzo del 2020, el 100% de los colegios hiciese una formación diferente, con eso nos quedamos, con que todo lo imposible se hace posible", ha señalado la experta internacional en Educación e impacto en el Metaverso Cortney Harding, tras la exposición de los datos.

El estudio refleja que los aspectos que más importan a los centros educativos para una correcta implantación de la enseñanza digital se orientan hacia la mejora de capacitación del profesorado, aspecto que señala el 54,5%. También consideran "sumamente esencial" mejorar otros entornos de aprendizaje como la capacitación tecnológica de las familias (34,5%).

En la misma línea de importancia hay otras cuestiones como el incremento de recursos por parte de las administraciones públicas (33,6%), la innovación en los métodos de evaluación (33,6%) o el incremento de dispositivos en las aulas, que reclaman el 31,8% de los centros.

El estudio señala que el 53,6% de directivos y coordinadores está de acuerdo en la necesidad de avanzar en la transformación digital pero casi uno de cada tres no manifiesta tan elevado nivel de acuerdo (32,7%) e incluso el 11,8% adopta una posición contraria.

"Pensar la transformación digital lleva a tomar decisiones para saber los datos, trabajar con equipos multidisciplinarios para que los proyectos sean más innovadores y a la innovación y al pilotaje de los prototipos para equivocarse menos", ha destacado la directora general de Fundación Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.

EL 65% DE CENTROS CREEN ESTAR TOTALMENTE ADAPTADOS DIGITALMENTE

Pese a las dificultades señaladas, la visión sobre el grado de avance del proceso de transformación digital por parte de los responsables de los centros educativos "es optimista": Casi el 65% de los centros considera que están totalmente adaptados digitalmente. Por el contrario, casi un tercio manifiesta una postura un poco menos entusiasta sobre esta adaptación y apenas el 5% de los centros manifiesta que esta transformación no se ha dado en absoluto.

Durante su intervención, la directora de Programas de Inversión en la Comunidad de BBVA, Lidia del Pozo, ha indicado que la transformación digital va a permitir adquirir una serie de habilidades y competencias para trabajar mejor, sin perder el contacto con los equipos, por lo que, para ello, ha explicado que hay que aprovechar esta transformación para poder "disfrutar más de la vida".

"Me gustaría que se trasladase al mundo educativo, para elegir mejor nuestro tiempo, ya que la digitalización nos permite obtener muchos mas datos", ha añadido del Pozo.

El estudio subraya que, si bien es cierto que la crisis pandémica parece haber afectado "notablemente" a los resultados académicos del alumnado, la parte positiva es que tal situación "ha procurado una aceleración de la transformación digital". Entre los centros existe bastante acuerdo en valorar los resultados como "peores", un 58,2% así lo señala, aunque esta posición se contrapone con el 41,8% que opinan que la pandemia ha tenido escaso efecto, sumados los que piensan que han sido estos resultados "iguales", (con un 31,8%) e incluso al 10% que opinan que han sido "mejores".

LOS COLEGIOS SIGUEN APOSTANDO POR LA PRESENCIALIDAD

Los centros educativos, en su mayoría, optan por una educación donde la formación presencial, tradicional, siga siendo el canal de formación primordial. Así, la combinación de ambas, principalmente presencial, aunque la online tenga su lugar, es la fórmula más preferida por el 54,5%; y casi el 32% opta por una exclusivamente presencial.

En lo referido a la formación en competencias digitales, la mayoría de los centros afirma que mantiene una postura proactiva con respecto a las demandas del profesorado. Casi el 75% afirman que se tienen en cuenta las necesidades de desarrollo profesional continuo (DPC) del profesorado en cuestiones TIC y el 71% que se ofrecen posibilidades de DPC al profesorado en lo relativo a enseñanzas y aprendizaje con tecnologías digitales.

Sin embargo, no ocurre igual, al menos en la misma medida, con las actitudes del profesorado hacia esta formación. El aspecto menos satisfactorio es el relacionado con el aprovechamiento de estos recursos formativos por parte del profesorado, donde un 56,4% de los centros apoya esta afirmación, un 26,4% se manifiesta de forma neutra y el grado de desacuerdo es el más elevado, el 12,7%.

"Las políticas educativas y las leyes condicionan y orientan, pero no determinan, quienes determinan son o somos los docentes con sus equipos directivos a la cabeza, precisamente los centros son la pieza clave en esta transformación y son los protagonistas y el motor del cambio", ha añadido la jefa del Servicio del Área de Formación en Línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, Marta Reina Herrera.

Para Herrera, son los centros quienes "van a tener que definir, gestionar y protagonizar todas estas acciones necesarias para afrontar estos desafíos con el debido apoyo y acompañamiento de las administraciones y otros agentes educativos que generen estas oportunidades y actúen como catalizadores para favorecer esta transformación digital de los centros que asumen la ilusionante a la par que difícil gran tarea de educar en una sociedad liquida e incierta".