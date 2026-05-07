Moody's prevé que el nuevo decreto de creación de universidades tendrá un impacto "limitado" en la Universidad Europea

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia internacional de calificación de riesgos crediticios Moody's Ratings (Moody's) prevé que el impacto a corto plazo del nuevo decreto de creación de universidades aprobado por el Gobierno será "limitado" en Europa University Education (Universidad Europea), que ya cumple con la "mayoría" de los nuevos requisitos.

No obstante, Moody's apunta que los "estrictos" requisitos sobre la amplitud de los programas académicos, la composición del profesorado y los resultados de la investigación incluidos en el nuevo decreto de creación de universidades, "podrían afectar negativamente a los márgenes y ralentizar el crecimiento" de esta universidad.

La agencia ha confirmado hoy la calificación crediticia corporativa a largo plazo (CFR) B2 y la calificación de probabilidad de impago (PDR) B2-PD de Cervantes Bidco, SL (Cervantes), la principal entidad del grupo restringido de Europa University Education Group, SLU (Europa University Education o EUEG), proveedor líder de educación superior privada en España y Portugal.

Al mismo tiempo, ha ratificado los instrumentos B2 del préstamo a plazo senior garantizado B (TLB) del grupo por valor de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2031 y la línea de crédito rotatoria senior garantizada (RCF) de 85 millones de euros con vencimiento en 2031, ambos contraídos por Cervantes Bidco, SL. La agencia indica que "la perspectiva se mantiene estable".

"La confirmación de la calificación B2 (carácter especulativo) refleja el sólido desempeño operativo continuo de Europa University Education, la alta visibilidad de ingresos y ganancias, y su probada capacidad para lograr un crecimiento rentable. Esto se ve contrarrestado por el elevado apalancamiento del grupo tras la recapitalización mediante dividendo de enero de 2026 y su continua exposición al entorno regulatorio en España", afirma el vicepresidente y analista sénior de Moody's Ratings y analista principal de Europa University Education, Víctor García Capdevila.

Moody's subraya que la ratificación de la calificación B2 de Europa University Education refleja "su posición de liderazgo y bien establecida en el fragmentado mercado de la educación superior privada" en la Península Ibérica, así como "una visibilidad muy alta de los ingresos y el EBITDA, respaldada por matrículas de estudiantes comprometidas a largo plazo y tasas de matrícula predominantemente prepagadas".

También destaca que este grupo educativo tiene "un historial sólido y consistente de crecimiento orgánico de los ingresos y las ganancias desde la calificación inicial, respaldado por un sólido crecimiento en las nuevas matrículas y un poder de fijación de precios sostenido".

Asimismo hace referencia a su rentabilidad resiliente, con márgenes de EBITDA que se mantienen por encima del 30%; y las "sólidas capacidades de ejecución".

El grupo continúa beneficiándose de una demanda favorable en la educación superior privada de España y Portugal, especialmente en programas de pregrado y posgrado oficiales, lo que se complementa con tasas de abandono bajas y estables, reflejo de la duración de los programas de grado, una mejor composición del alumnado y un énfasis creciente en los programas de pregrado, añade Moody's.

Estas fortalezas se ven parcialmente contrarrestadas por un alto apalancamiento bruto ajustado por Moody's, que aumentó materialmente tras la recapitalización de dividendos de 270 millones de euros completada en enero de 2026; una generación moderada de flujo de caja libre en 2025, impulsada principalmente por la fase final de un programa intensivo de gastos de capital relacionado con la apertura de los campus de Málaga y Portugal; la necesidad de seguir construyendo un historial más extenso bajo la estructura de propiedad actual liderada por EQT; y la exposición de la empresa a los acontecimientos políticos y regulatorios en España.

El escenario base de Moody's contempla para el grupo un crecimiento de los ingresos del 16% y el 18%, hasta alcanzar los 570 millones de euros y los 673 millones de euros en 2026 y 2027, respectivamente, impulsado por un fuerte aumento en la matrícula, incrementos de precios y tasas de abandono estables.

Prevé un crecimiento del EBITDA ajustado por Moody's del 18% y el 21%, hasta los 176 millones de euros y los 213 millones de euros, respectivamente. En consecuencia, espera que el apalancamiento bruto ajustado por la agencia se reduzca de 6,5 veces en 2026 a 5,4 veces en 2027.

LA LIQUIDEZ "ES BUENA"

Por otro lado, constata que la liquidez de Europa University Education "es buena". En marzo de 2026, la empresa contaba con un saldo de caja de 50 millones de euros y disponibilidad total en su línea de crédito rotatoria garantizada senior de 85 millones de euros, la cual está sujeta a una cláusula de deuda neta/EBITDA de 10,2x, que se pone a prueba cuando los retiros superan el 40% de la línea de crédito.

La generación de flujo de caja es estacional y está estrechamente ligada al ciclo académico. Si bien el capital circulante es estructuralmente negativo al cierre del ejercicio, muestra una marcada estacionalidad trimestral.

Moody's prevé un flujo de caja libre positivo de aproximadamente 34 millones de euros en 2026 (excluyendo el pago de dividendos de 270 millones de euros) y de alrededor de 120 millones de euros en 2027, respaldado por un fuerte crecimiento del EBITDA y una reducción sustancial del gasto de capital a medida que se completan los campus de Málaga y Portugal.

La empresa no tiene vencimientos de deuda hasta 2031, cuando venzan la línea de crédito rotatoria (RCF) y el préstamo a plazo B (TLB).