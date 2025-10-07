Morant defiende el marco común de umbrales de becas ante las críticas de Bildu: "Están creando situaciones injustas"

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido el marco común de umbrales para la concesión de becas universitarias, ante las críticas de EH Bildu por generar, a su juicio, "situaciones injustas".

"El marco común de umbrales es lo que garantiza la igualdad de oportunidades en todo nuestro país, en todo el territorio", ha señalado este martes Morant, al ser preguntada por EH Bildu en el Pleno del Senado sobre cuándo se van a adaptar los umbrales para la concesión de becas universitarias a las condiciones socioeconómicas específicas de las comunidades autónomas.

La ministra ha recordado que "cualquier comunidad puede establecer programas concretos, propios, como ya están haciendo algunas comunidades desde hace años, para adaptarse a las realidades de cada territorio". "Y me consta, precisamente, que el Gobierno vasco está trabajando en esta línea", ha asegurado.

En este contexto, ha puesto en valor el sistema de becas, "una de las herramientas más importantes para garantizar esa igualdad en este país", y ha destacado que en el curso pasado uno de cada cuatro estudiantes universitarios tuvo una beca, lo que supone casi un millón de beneficiarios.

Por su parte, el senador de EH Bildu Mario Zubiaga ha reprochado que, en el curso anterior, el Gobierno vasco "tuvo que denegar la mitad de las becas solicitadas".

"El 60% lo fueron por superar el límite de renta. Un ejemplo, una persona que ingresa el SMI en nuestra comunidad no puede acceder a las becas. Por tanto, es preciso adaptar los umbrales a las condiciones socioeconómicas de cada territorio, atendiendo al sueldo medio o a la renta efectivamente disponible", ha reclamado Zubiaga.