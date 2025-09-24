Morant insta a las universidades a ser "promotoras de residencias que sean accesibles" con suelo y financiación públicas

Diana Morant e Isabel Rodríguez se reúnen con representantes de las universidades públicas españolas para impulsar la creación de alojamientos - MINISTERIO DE CIENCIA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado este miércoles a las universidades a "dar un paso y convertirse en promotoras de residencias que sean accesibles a través de suelo público con financiación pública".

"Tenemos que hacer políticas públicas con la convicción de abordar esta situación o el acceso a la universidad pública va a estar bloqueado a familias y jóvenes que no se pueden permitir una residencia", ha subrayado durante una reunión de trabajo con representantes de las universidades públicas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes.

Durante el encuentro en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), donde ha participado también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ambas ministras han trasladado la voluntad del Gobierno para "seguir trabajando de la mano" de las universidades públicas para "hacer realidad el derecho a una vivienda del estudiantado, la comunidad educativa y la comunidad científica".

Rodríguez ha asegurado que la reducción de la edad de emancipación juvenil es una de las prioridades del Ministerio que dirige, y ha defendido que el acceso a la vivienda no debe ser un freno al desarrollo de proyectos vitales y académicos, según ha informado Ciencia.

En este sentido, ha reivindicado una mayor agilidad a la hora de habilitar alojamientos dotacionales para estudiantes y se ha puesto a disposición de los centros para impulsar un plan de prospección conjunto entre universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Este plan, ha detallado, permitiría identificar de manera coordinada los suelos públicos disponibles y evaluar su potencial para el desarrollo de vivienda o alojamientos asequibles, especialmente dirigida a estudiantes y el personal investigador.

A la reunión también han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el secretario general de Universidades, Francisco García; el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca; la presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón; así como representantes de representantes de 44 universidades públicas.

Según datos de la Secretaría General de Universidades, un 25,4% del estudiantado de grado, máster y doctorado presenciales en el curso 2023-2024 estudió en el mismo municipio al de su residencia familiar; un 45,1% lo hizo en otro municipio dentro de la misma provincia; un 11,8% en distinta provincia de la misma CCAA; y un 17,5% en otra CCAA o en el extranjero.