Morant traslada su cariño a familia y amigos de la estudiante asesinada en México: "Se me encoge el corazón"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha trasladado todo su cariño a la familia y amigos de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en Cuautla (México) donde realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

"Se me encoge el corazón al conocer la noticia del asesinato de Claudia, estudiante de la Universidad de Granada, durante su estancia de movilidad académica en México. Quiero trasladar todo mi cariño a su familia, a sus amigas y amigos, y a toda la comunidad universitaria granadina en estos momentos tan difíciles", ha lamentado este lunes Morant en una publicación en la red social X.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha mostrado en un comunicado su "profunda indignación" por la muerte de la estudiante, a la que identifica como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que "realizaba una estancia de intercambio académico" en la institución y que "lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla".

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.