Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón rastrearán redes y frecuencias para que los alumnos no copien y en Selectividad

Archivo - Un alumno durante un examen de Selectividad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón aplicarán medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que los alumnos copien y vetar el uso de Inteligencia Artificial (IA) durante el examen de la prueba de acceso a la universidad (PAU) de este verano.

En concreto, fuentes de la Universidad de Murcia indican a Europa Press que, tras el éxito de las pruebas piloto el año pasado, se generaliza en todas las sedes el rastreo de redes y frecuencias.

Además, en la Región de Murcia los alumnos no tendrán permitido el uso de relojes, gafas, ni bolígrafos inteligentes durante la realización de los exámenes de Selectividad.

En Galicia llevan utilizando estos detectores para los exámenes de la prueba de acceso a la universidad desde el año 2019 y continuarán utilizándolo en las pruebas de este curso, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de esta región.

Igualmente, la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat catalana ha afirmado que en las PAU se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para "garantizar el correcto desarrollo de las pruebas".

Desde el departamento señalan que los móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados en las mochilas durante el examen, ya que no se permite su uso en el aula, y recuerdan que se trata de una prueba piloto para evitar el "uso fraudulento durante los exámenes".

También se instalarán detectores de radiofrecuencias en la Universidad de Zaragoza "como elemento disuasorio" para impedir copiar en las pruebas de acceso a la universidad en las próximas convocatorias de junio y julio.

Fuentes de la institución académica han informado a Europa Press de que "cada día los métodos de copiar son más sofisticados" y Unizar quiere "ir en la línea que se va utilizando para ayudar a la vigilancia presencial, para que tengan un elemento más".

"Según avanzan los tiempos, avanzan los métodos", han añadido, señalando que la Universidad de Zaragoza quiere "ir en línea con los tiempos".

Por su parte, Baleares está estudiando la posibilidad de implantar sistemas de detección de frecuencias para evitar que los estudiantes copien en las pruebas de acceso a la Universidad.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación y Universidades tras conocerse que Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón ya han decidido, según ha avanzado el diario El País, implantar estos sistemas para detectar los usos fraudulentos de la Inteligencia Artificial en la próxima PAU.

El objetivo es detectar qué estudiantes emplean aparatos como pinganillos para escuchar las respuestas que alguien dicta desde el exterior de tan reducido tamaño e inapreciables a la vista que tienen que extraerse con un imán.

Desde la Consejería de Educación de Cantabria también apuntan que se trata de una medida que "se está planteando" estudiar para evitar que el alumnado pueda copiar en estas pruebas.

En Asturias, la Universidad de Oviedo está estudiando la posible incorporación de sistemas de detección de frecuencias en las pruebas de la PAU como una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso.

"En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas", apuntan desde la Universidad de Oviedo.

Por el contrario, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no baraja, por el momento, la utilización de detectores de frecuencia en las pruebas, al no haberse detectado casos de fraude mediante este tipo de sistemas en convocatorias anteriores.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado que hasta la fecha "no se ha visto la necesidad" de implantar estos dispositivos tecnológicos porque no se han registrado actuaciones de este tipo entre los estudiantes de la Comunidad. No obstante, desde la Administración autonómica han incidido en que se mantienen en "permanente adaptación" para solventar posibles situaciones irregulares si así se requiriera en un futuro ante esta prueba que se celebrará en la Comunidad los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.