OBS y UNIR, las mejores universidades para cursar un MBA online en español en Europa y América, según Ranking FSO

Ranking FSO - HAMILTON GLOBAL INTELLIGENCE

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La OBS Business School (1º) y Universidad Internacional de La Rioja -- UNIR -- (2º) son las dos mejores universidades que ofrecen un MBA online en español en hispanoamérica.

Así lo reflejan los resultados de la undécima edición del Ranking de Formación Superior Online (FSO) en habla hispana, elaborado por Hamilton Global Intelligence, en colaboración con Emagister, a partir de encuestas a más de 4.000 estudiantes y egresados.

En esta edición, el ranking experimenta un salto notable en representatividad: más de 260 instituciones han sido analizadas, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior y refleja el aumento de la oferta de este tipo de programas online a nivel mundial.

España se sitúa nuevamente como el país con mayor presencia en el top 40 del ranking, con 23 instituciones entre las 40 mejor valoradas.

El liderazgo español es especialmente notable en los primeros puestos: cuatro de las cinco primeras posiciones están ocupadas por centros nacionales.

La OBS Business School encabeza este año el ranking, seguida por la UNIR. Completan la representación española en las primeras posiciones la ESIC Business Marketing School, en el cuarto puesto, y el Instituto Europeo de Posgrado, en quinta posición.

El resto de instituciones españolas que figuran en el top 40 son: la Universidad Nebrija (6º), La Salle (7º), la Escuela Universitaria Real Madrid (8º), la Universidad Internacional de Valencia (11º), EUDE Business School (13º), la Universidad Europea (17º), la Universidad Rey Juan Carlos (19º), CEREM International Business School (20º), la European Open Business School (21º), IEBS Business School (27º), CEUPE European Business School (28º), INESEM (30º), EALDE Business School (31º), Euroinnova International Online Education (32º), Educa Business School (34º), ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona (35º), iEAD Instituto Europeo de Alta Dirección (37º), ISEB Instituto Superior Europeo de Barcelona (39º) y ENALDE Business School (40º).