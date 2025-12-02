OCDE detecta una "fuerte feminización" en el profesorado de Infantil en España e insta a aumentar la presencia masculina

Archivo - Colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que España muestra una "fuerte feminización" en los equipos educativos en Educación Infantil, con un 92% de mujeres y un 8% de hombres y apuesta por equilibrar la presencia de ambos sexos en esta etapa.

Así se desprende del informe 'TALIS Educación Infantil 2024' publicado por la OCDE, en el que España ha participado por primera vez -con 498 centros que imparten la segunda etapa de Infantil-, junto a otros catorce países.

El estudio destaca que la feminización disminuye en los cargos directivos, ocupados por un 70% de mujeres y un 30% de hombres en Educación Infantil.

Para la OCDE, equilibrar la presencia de hombres y mujeres en la Educación Infantil es necesario porque ofrece a los niños y niñas "modelos diversos que ayudan a romper estereotipos de género y a mostrar que el cuidado y la enseñanza no son tareas exclusivamente femeninas".

También favorece la equidad profesional, ya que la ausencia de maestros "revela un desequilibrio estructural y limita la corresponsabilidad social". Además, un profesorado más diverso impulsa la coeducación y contribuye a educar en igualdad desde edades tempranas.

La OCDE avisa de que los docentes varones "continúan enfrentándose a prejuicios que dificultan su participación en esta etapa educativa", por lo que concluye que "aumentar su presencia puede transformar tanto la percepción social de la profesión como las dinámicas educativas".

"En conjunto, el equilibrio de género en la educación infantil es esencial para mejorar la calidad educativa y avanzar hacia una sociedad más igualitaria", asevera el organismo internacional.

El informe revela que España se sitúa entre los países con el personal que imparte clase a los menores entre tres y seis años (segunda etapa de Infantil) mejor cualificado, con casi la totalidad de los equipos educativos con titulación universitaria.

Según las respuestas proporcionadas por los miembros de los equipos educativos encuestados, el 99% cuenta con estudios universitarios finalizados, frente al 69% de Dinamarca o el 68% de Alemania -este informe no dispone de las medias entre los países participantes, solo de los datos aislados de cada uno de ellos-.

España destaca, además, por la alta participación del profesorado en actividades de desarrollo profesional, con un 87% de participación en cursos, seminarios y talleres, superando significativamente a la mayoría de los países europeos y latinoamericanos en esta categoría.

En cuanto a las prácticas pedagógicas en educación Infantil, en alfabetización precoz, el 55% del profesorado asegura que emplea la lectura de libros, el 80% y el 73% realiza en clase ejercicios de conciencia fonológica.

El desarrollo de habilidades sociales es igualmente prioritario, con el 91% del profesorado promoviendo compartir, 92% en ayuda mutua, 88% en inclusión en juegos y 90% en apoyo emocional. España muestra cifras elevadas y cercanas a los máximos internacionales en estas prácticas pedagógicas.

En lo que respecta al desarrollo del lenguaje, las prácticas diarias incluyen animar la conversación, ayudar a expresar ideas y usar vocabulario nuevo, alcanzando entre el 74% y el 94% del personal y situándose entre los máximos internacionales. En España, el 76% de los centros del segundo ciclo de Infantil son públicos, lo que sitúa al país en porcentajes similares a modelos nórdicos y otros mediterráneos, facilitando una cobertura más universal.

PERFIL DOCENTE Y PERCEPCIÓN DEL TRABAJO

Las mujeres representan en España el 92% del profesorado en esta etapa, aunque en lo que se refiere a los cargos de dirección ocupan el 70% de las posiciones.

El personal de Infantil en España muestra una valoración muy positiva de su profesión y un alto nivel de satisfacción laboral: más el 96% del profesorado se siente valorado por las familias y los niños (99%), aunque perciben un menor reconocimiento por parte de la sociedad (45%).

El 97% del personal está satisfecho con su trabajo y la gran mayoría (90%) afirma que volvería a elegir ejercer en esta etapa. Además, el 96% disfruta trabajando en su centro, aunque un 17% manifiesta interés en cambiar a otro.

La autonomía profesional también es alta, con un 95% satisfecho con el nivel de control sobre sus prácticas docentes. En este sentido, el 91% de los directores afirma que los docentes tienen "amplias oportunidades de participar activamente en las decisiones del centro", lo que sitúa a España por encima del promedio internacional en la promoción de la colaboración y la autonomía del profesorado.

España se sitúa entre los países con menor intención de dejar la profesión. Los motivos de cambio se centran en la movilidad profesional hacia niveles superiores (34%), como educación Primaria, especialmente entre los más jóvenes, frente a otras razones externas como trabajar fuera del sector (10%) o atender responsabilidades familiares (27%).