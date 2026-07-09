OCU denuncia a 9 academias online de FP por "prácticas abusivas y falta de transparencia"

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra nueve academias online de formación profesional por posibles prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de derechos básicos de los consumidores en la contratación de sus cursos.

OCU asegura que Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia comparten varias "irregularidades", como "falta de información precontractual básica; recorte del derecho de desistimiento, que permite cancelar el contrato en un plazo de 14 días; cláusulas abusivas; publicidad engañosa; falta de transparencia sobre las condiciones de financiación del curso; y unas prácticas no tan seguras como se anuncian".

Por todo ello, OCU ha solicitado a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que inicie un proceso de inspección para determinar la existencia de infracciones.

Además, pide que, en caso de confirmarse, se impongan sanciones a las empresas, se obligue al cese de estas prácticas y se garantice a los consumidores el derecho a recuperar las cantidades indebidamente cobradas.

Al mismo tiempo anima a los perjudicados por los posibles abusos a reclamar a través de las autoridades de consumo locales y autonómicas. O aprovechando el Servicio de Asesoría de OCU y su herramienta 'Reclamar'.