El Parlamento Europeo forma a los profesores del programa de Escuelas Embajadoras de la UE

Jornadas de Formación del Programa escuelas Embajadoras de la UE - OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN MADRID

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo celebra este miércoles, jueves y viernes las jornadas de formación de los profesores que participarán en la próxima edición del programa de Escuelas Embajadoras de la Unión Europea (EPAS), algo para lo que solo hace falta "europeísmo" y "ganas".

El encuentro, que se celebra en Alcalá de Henares (Madrid), cuenta con talleres, coloquios, una feria de buenas prácticas o encuentros con eurodiputados, que permitirán que los profesores intercambien experiencias y conozcan de cerca el programa para, posteriormente, acercar la Unión Europea, a los jóvenes.

La responsable de Relaciones Públicas e Institucionales en materia de Educación y Juventud de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Bárbara Quílez, ha afirmado a Europa Press que es una "oportunidad espectacular" para que expertos y eurodiputados se pongan en contacto con aquellos que trabajan con las generaciones más jóvenes, que son "los próximos votantes".

A lo largo de la jornada, se aportan herramientas a los profesores para poder desarrollar, a lo largo del curso, la labor de escuela embajadora de la mejor manera posible, ha explicado Quílez, quien ha destacado que, sin embargo, a lo largo de los coloquios y talleres también se han abordado temas como la situación en Ceuta, la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, sobre el uso de redes sociales por parte de los menores de edad o las noticias falsas.

VOTAR Y TENDER PUENTES

Además de intercambiar buenas prácticas con otros profesores, los maestros han participado en encuentros con los eurodiputados Rosa Serrano, (S&P), Javier Zarzalejos (PPE) y Elena Sancho (S&D), que han trasladado a los profesores varios mensajes para los alumnos. Así, han pedido que se informen y voten, ya que" la base de la democracia se ejerce votando"; han alertado de la polarización abogando por tender puentes y han abogado por que en España los partidos puedan tomar decisiones conjuntamente, como sucede en la UE.

Quílez ha destacado el "entusiasmo" de los profesores, a los que ha reconocido su labor, ya que ser embajadores, a veces, puede suponer un trabajo extra. Además, ha considerado que en la época en la que se valoran tanto los influencers, los profesores son verdaderos "influencers y multiplicadores de opinión". A su juicio, "si hay alguien con poder, influencia y capacidad de cambiar el mundo" son ellos.

EUROPEÍSMO Y GANAS

Estas jornadas han servido para inspirarse, ya que cada uno ha ido compartiendo las experiencias que han funcionado en sus centros en ediciones pasadas y las nuevas incorporaciones han podido ir tomando nota, pero Quílez ha considerado que para ser una escuela embajadora o embajador tan solo hay es necesario "europeísmo" y "ganas".

Este curso 2026-2027, se han seleccionado 260 Escuelas Embajadoras. Un total de 37 se encuentran en Andalucía; 7, en Aragón; 5, en Asturias; 20, en Canarias; 6, en Cantabria; 9, en Castilla-La Mancha; 18, en Castilla y León; 31, en Cataluña; 30, en la Comunidad Valenciana; 10, en Extremadura; 13, en Galicia; 11, en Baleares; 5, en La Rioja; 28, en la Comunidad de Madrid;17 en la Región de Murcia; 5 en Navarra; 7, en el País Vasco y 1 en Melilla.

De estas 260 escuelas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS. Además, 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como MEPAS (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido. Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.