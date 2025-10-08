Patronal de enseñanza privada pide al Gobierno que "dé marcha atrás" con el decreto de creación de universidades

Rueda de prensa del Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) solicita al Gobierno que "dé marcha atrás" con el Real Decreto que modifica las condiciones de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

Para ACADE, el contenido de esta normativa tiene como objetivo principal "limitar la creación y expansión del sistema universitario privado, introduciendo requisitos y mecanismos arbitrarios e injustificados".

La asociación considera que es "un ataque injusto a instituciones que han demostrado ser fundamentales para mejorar la calidad educativa, la formación académica y la empleabilidad de los jóvenes españoles".

Asimismo, critica que "impone procedimientos administrativos complejos y exige condiciones desproporcionadas", como la obligación de contar con un mínimo de 4.500 alumnos; la necesidad de proporcionar al menos un 10% de alojamiento para estudiantes, trasladando a las universidades la problemática de la vivienda en el país; cambios retroactivos en universidades y centros universitarios ya en funcionamiento, lo que genera inseguridad jurídica y operativa; o límites a la ampliación de nuevas titulaciones oficiales.

Desde marzo de 2025, ACADE ha advertido sobre el "grave perjuicio" que la entrada en vigor de esta norma supondría para el sector universitario privado.

Aunque el Gobierno ha flexibilizado la norma tras las observaciones del Consejo de Estado, ACADE reitera que la norma "sigue teniendo como objetivo principal limitar el crecimiento del sistema universitario privado mediante exigencias arbitrarias e innecesarias".

La asociación insiste en que el Gobierno reconsidere esta medida y adopte un marco normativo que "apoye, en lugar de restringir, la excelencia y diversidad del sistema universitario español".