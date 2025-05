Podemos dice que el gasto en defensa congelará el presupuesto educativo y Alegría pide no "mezclar churras con merinas"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha advertido de que el gasto de 10.400 millones de euros destinado a gasto militar y a armas "es un recorte encubierto porque va a hacer que el presupuesto en educación se congele y no siga aumentando y no llegue al 5% del PIB que mandata la LOMLOE".

"Enfrentar la política educativa con el refuerzo de nuestras capacidades defensivas es sencillamente mezclar churras con merinas", ha respondido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante el Pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La también portavoz del Gobierno ha contestado al diputado de la formación morada que el mundo vive "en un momento de cambio, un momento de incertidumbre y en un contexto, desde luego, geopolítico y tecnológico en plena ebullición".

"Esta realidad, nos guste más o nos guste menos, nos lleva a adaptarnos, sobre todo a anticiparnos a las consecuencias que esta nueva realidad nos está provocando y que, desde luego, es una realidad que no elegimos nosotros", ha manifestado.

La ministra socialista ha recordado que cuando Unidas Podemos formaba parte del Gobierno de coalición "se incrementó en un 55% la partida en seguridad y defensa".

A pesar del aumento del gasto en defensa, Alegría ha asegurado que el Ejecutivo va a "seguir fortaleciendo también el sistema educativo".

En este punto, ha puesto de ejemplo que van a desarrollar nuevos programas de doctorado industrial y cátedras, tanto con la universidad y la empresa, como estableciendo nuevos grados de Formación Profesional.

"Tan mal no estaremos haciendo las cosas cuando este último año, 2024, la tasa de abandono escolar se sitúa en un 13%. Es la cifra más baja en toda la serie histórica. En esta última década hemos reducido en más de 10% la tasa de abandono escolar", ha puntualizado Alegría.

La responsable de Educación ha incidido en que, desde que el PSOE está en el Gobierno, desde el año 2018 han "multiplicado la inversión educativa en un 180%".

"Y, a pesar de esa inversión, es verdad que estamos comprobando cómo los gobiernos del Partido Popular, con sus recursos, con su financiación, lo que están permitiendo y provocando en sus comunidades autónomas es recortar todas esas políticas públicas, ya sean educativas o de la sanidad, intentando, por otro lado, hacer negocio privatizando todas las políticas públicas", ha avisado.

Por su parte, Sánchez Serna ha señalado que los 10.400 millones de euros destinados a gasto militar y a armas deben "ir a las aulas". "Ustedes parece que ya han elegido armas. Nosotros elegimos aulas", ha sentenciado.

Asimismo, ha reconocido que la LOMLOE, aprobada en 2020 por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, "fue limitada e insuficiente" aunque recogía "cosas que nunca había recogido una ley educativa".

En concreto, el diputado de Podemos ha detallado que la ley "planteaba el aumento progresivo de las plazas públicas, reconocía que la educación pública tiene que ser la red principal del sistema, mandataba la creación de una red de centros educativos de 0 a 3 años e impedía que la educación concertada pudiera segregar por motivos socioeconómicos".

"Estamos hablando de una ley educativa que tiene rango estatal, una ley que no se está cumpliendo y que usted no hace nada para que se cumpla. Y, sobre todo, no hace nada para que se cumpla su contenido social señora Alegría", ha reprochado Sánchez Serna.