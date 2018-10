El PP compara al Gobierno con Gran Hermano por las "expulsiones" de ministros y "nomina" a Delgado y Celaá

Publicado 19/09/2018 11:06:21 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Belén Hoyo, ha comparado al Gobierno de Pedro Sánchez con el 'reality' de televisión Gran Hermano por las "expulsiones" de ministros, en referencia a las dos dimisiones que se han producido desde que se formó el nuevo Gobierno socialista, la de Maxim Huerta y la de Carmen Montón, y ha apuntado que las próximas que deberían estar "nominadas" son la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Así lo ha indicado Hoyo este miércoles 19 de septiembre durante su turno de pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que estaba prevista que se centrara únicamente en el "ataque" del Ejecutivo "a la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos.

"No sé si se ha dado cuenta de que su Gobierno se parece cada vez más a Gran Hermano no por los líos que se producen semana tras semana sino porque cada mes hay una dimisión, una expulsión de un ministro. ¿Quién será el próximo que abandone la casa o el banco azul? Creo que la ministra de Justicia pero usted también está nominada si no rectifica, si no cambia de rumbo", ha subrayado, a lo que Celaá ha decidido no contestar.