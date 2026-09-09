PP dice que en Ceuta "no hay seguridad" para ir al colegio y Tolón replica: "¿Ustedes garantizan los derechos de niños?"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha afirmado que en Ceuta "no hay seguridad para que vuelvan los niños al colegio", mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha cuestionado que los populares garanticen los derechos de los niños en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

"¿Ustedes pueden garantizar los derechos de los niños en las comunidades que gobiernan?", ha preguntado este miércoles la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, Tolón ha recordado que este martes han comenzado las clases en Ceuta, con "un 75% de asistencia". "Algo que ustedes no esperaban. Llevan 40 días utilizando a Ceuta y nosotros, desde el primer minuto, este Ministerio se puso a trabajar para garantizar el inicio de curso seguro, para trabajar también con los docentes que se incorporaron el día 1 de septiembre", ha asegurado.

La responsable de Educación ha reprochado a los populares que los niños de la Región de Murcia "están estudiando en barracones". "Les recuerdo que ahí ustedes tienen las competencias de educación", ha apostillado.

Entre las medidas aplicadas en Ceuta por su Ministerio, ha destacado "la seguridad privada en los colegios, porque así lo han querido las madres y los padres; también el plan psicosocial para los niños, padres o profesores; y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"¿Sabe cuál es el modelo del Partido Popular en Educación? El del recorte y el del abandono, como hicieron cuando gobernaban. A usted, señor de los Santos, la educación en Ceuta no le quita el sueño", ha zanjado.

Por su parte, el diputado del PP ha advertido de que Ceuta y Melilla tienen los peores resultados en el Informe PISA publicado este martes por la OCDE por "son competencia única" del Gobierno. "En Ceuta no hay seguridad para que vuelvan los niños al colegio y en España con ustedes no hay seguridad para nadie", ha apuntado.

En este contexto, ha afirmado que España ha tenido los peores resultados de PISA de toda la historia por "una ley nefasta, la LOMLOE, que se aprobó en lo peor de la pandemia con toda la comunidad educativa en contra".

"La ley de Pedro Sánchez, una ley que como siempre hace la izquierda lo que busca es minimizar las oportunidades de la ciudadanía, que contra lo que lucha es contra la excelencia y que lo que pretende en definitiva es controlar a la población. No lo van a conseguir", ha subrayado De los Santos.