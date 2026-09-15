El PP insta al Gobierno a irse "a casa" tras "suspender" PISA y Tolón le reclama que apoye la ley que reduce las ratios

1117254.1.260.149.20260915174702 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado que toca que el Gobierno "se vaya a casa" después de "suspender" en el Informe PISA 2025 de la OCDE, mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reclamado a la formación que apoye la ley que reduce las ratios en el aula que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

"Tenemos en el Congreso un proyecto de ley que es especial porque refuerza la calidad de la educación con la bajada de las horas lectivas y de las ratios. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Va a estar a favor de la calidad de la educación o va a estar en contra?", ha preguntado este martes Tolón en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Respecto a los resultados de España en PISA, la ministra ha advertido al PP de que no le gusta "que manipulen la realidad". "Los resultados claro que nos preocupan, pero no nos preocupan solamente en Cataluña, nos preocupan en toda España y también nos preocupan en las comunidades que gobierna el Partido Popular con Vox, porque también son malos resultados", ha recalcado.

"Cuando salen bien las cosas es por las comunidades autónomas, pero cuando salen mal la culpa es del Gobierno. Yo le invito a una reflexión, este Gobierno ha dado más de 120 millones para reforzar las competencias en lectura y en Matemáticas. ¿Qué están haciendo las comunidades autónomas con este dinero?", ha manifestado Tolón.

Por su parte, el senador del PP Juan Bautista Milián Querol ha subrayado que en Cataluña, cuyos resultados han sido retirados de los informes internacionales por la OCDE por su elevada tasa de exclusión de alumnos en las pruebas, la Generalitat "no quiere que los jóvenes adquieran conocimientos".

"Con sus trampas en PISA, tampoco quiere que los adultos tengamos conocimiento de su fracaso. Es un escándalo, un escándalo que no solo muestra las vergüenzas del Gobierno de Illa, sino también las de su Ministerio", ha asegurado.

En este punto, el senador popular ha incidido en que "Ceuta es España y Cataluña también". "Usted no me ha dado ni un solo dato sobre lo que ha pasado en PISA en Cataluña", ha criticado.

"Señora ministra, usted y sus compañeros han disfrutado de unas largas e inmerecidas vacaciones y ahora en septiembre vuelven a suspender. No toca una recuperación, toca que se vayan a casa", ha sentenciado el senador del PP.