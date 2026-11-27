Los candidatos a la presidencia del Gobierno - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha incluido en su programa electoral para las elecciones generales de este domingo aprobar un nuevo marco que sustituya a la LOMLOE, una propuesta que va en la misma línea de Vox, que va más allá y asegura que derogará la ley educativa, mientras que el PSOE se ha comprometido a aprobar el Estatuto Docente, una medida que finalmente no ha sacado adelante en esta legislatura; y Frente Amplio quiere acabar con la educación concertada.

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo proponen un nuevo marco educativo acordado con docentes, inspectores, expertos y familias, con el objetivo de que todos los alumnos salgan de Primaria leyendo y calculando bien y que incluye un plan de mejora con recursos para los colegios con más dificultades.

También quieren modificar el acceso a la profesión docente y que las familias puedan elegir el colegio en todo el municipio de residencia, con criterios públicos y a que los conciertos duren al menos seis años en todas las etapas, con módulos que cubran el coste real, para que la plaza concertada "sea gratuita de verdad", así como a que no se cierren los centros de educación especial.

Además, su programa recoge un protocolo nacional contra el acoso escolar acordado con las comunidades autónomas que obligue a detectarlo a tiempo, también en internet, y a responder a la vez desde el centro, la sanidad y los servicios sociales. Quien acose tendrá una sanción con contenido educativo y reparador, y la víctima no tendrá que cambiar de centro por haber sido acosada.

En la ESO, el PP apuesta por que se vuelva a pasar de curso "con las asignaturas aprobadas" y los alumnos que vayan mal tendrán refuerzo obligatorio antes de repetir. También incluye en su programa la educación de 0 a 3 años gratuita, financiada a partes iguales por el Estado y las comunidades autónomas.

Otras de sus propuestas son garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas y en toda España, respetando las lenguas cooficiales y cumpliendo las sentencias judiciales; y que los currículos de Historia se elaboren con las Reales Academias y las sociedades científicas, "y no con el Gobierno de turno".

La última medida educativa anunciada por el Partido Popular, y que estaba oculta en el primer documento publicado de su programa electoral, es el compromiso de retirar las pantallas en los primeros años de escuela.

EL PSOE QUIERE DIGNIFICAR Y REFORZAR LA PROFESIÓN DOCENTE

Por su parte, el PSOE afirma que aprobará el Estatuto del Docente para "dignificar y reforzar la profesión docente, simplificando las cargas burocráticas, impulsando un plan nacional de bienestar docente y consolidando la carrera profesional, la formación inicial y permanente, el reconocimiento profesional y la equiparación progresiva entre cuerpos docentes".

Su programa incluye también universalizar la educación de 0 a 3 años, promoviendo su inclusión plena en el sistema, aumentando progresivamente la oferta de escuelas infantiles públicas, reduciendo el número de alumnos por aula, mejorando espacios educativos y favoreciendo la conciliación; y ampliar y mejorar el sistema de becas.

La formación que lidera Pedro Sánchez quiere reducir la tasa de abandono escolar temprano por debajo del 10% antes de 2030, reforzando la prevención, el apoyo, las segundas oportunidades y las unidades de acompañamiento y orientación familiar; y reforzar la orientación educativa y la atención a la diversidad, alcanzando una ratio de un profesional de orientación por cada 250 estudiantes y fortaleciendo los equipos de apoyo especializados.

Entre sus compromisos educativos de cara al 29N, destacan también fomentar la adaptación de los centros educativos al cambio climático; promover el conocimiento de la memoria democrática, los derechos humanos y los valores cívicos, fortaleciendo el pensamiento crítico, la participación democrática y la lucha contra la desinformación y los discursos de odio; impulsar una estrategia integral para el uso educativo de la inteligencia artificial; o garantizar la gratuidad del comedor escolar a todo el alumnado en situación de pobreza y/o exclusión social.

VOX PROPONE UNA ENSEÑANZA BASADA EN EL MÉRITO O LA DISCIPLINA

Además de la derogación de la LOMLOE, el programa de Vox incluye la recuperación de una enseñanza "basada en el esfuerzo, el saber, el mérito, la exigencia, la disciplina y la responsabilidad personal", así como la potenciación de las matemáticas, la lectura, las humanidades y las ciencias.

Vox también quiere poner fin a los móviles en clase, reforzar la autoridad del profesor y aprobar un plan nacional contra el acoso escolar y el ciberacoso.

Otra de las medidas que incluye en su programa es el establecimiento de un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español. En este contexto, defiende la creación de aulas específicas de nivelación, donde los alumnos que se incorporen tarde al sistema español alcancen el nivel requerido antes de integrarse en su clase, sin ralentizar a sus compañeros y con más posibilidades de éxito para ellos mismos.

Igualmente, reclama la prohibición del burka y el niqab en todos los espacios públicos y lugares donde se presten servicios públicos, con particular atención a centros educativos o entornos donde se vea comprometida la seguridad; acabar con los menús halal en los comedores escolares; y eliminar el programa educativo de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Vox defiende la prioridad nacional para escoger centro para los hijos, en la concesión de ayudas y subvenciones educativas y para el acceso a plazas de guardería, becas comedor, becas transporte, etc; y propone un distrito único y libre elección de centro escolar para los padres y destaca su "apuesta decidida" por la Formación Profesional.

FRENTE AMPLIO QUIERE GARANTIZAR LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CATALÁN

Frente Amplio quiere lanzar un Plan Estatal para el aprendizaje y divulgación de las lenguas cooficiales en todo el Estado, "garantizando la inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular en Cataluña".

El partido liderado por Ada Colau quiere también aprobar una Ley de Financiación Educativa que "blinde legalmente un porcentaje mínimo de inversión estatal y que deberá llegar al 7% del PIB en 2030"; y crear "de forma prioritaria" plazas públicas en todas las etapas incluyendo de 0 a 3 años- e implantar una hoja de ruta progresiva que "avance para que todo el alumnado pueda disfrutar de la educación pública".

En el que denomina "periodo de coexistencia" con centros concertados, propone prohibir "de forma inmediata" las cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, sancionando incumplimientos. El objetivo del partido es que el 100% de los fondos públicos vayan destinados a la educación pública.

También apuesta por fijar por ley ratios máximas por aula, que serán, en Educación Infantil, de 4 niños entre 0 y 1 año, de 6 niños entre 1 y 2 años y de 8 niños entre 2 y 3 años; de 15 en Primaria y FP; de 20 en Secundaria; y de 23 en Bachillerato, disponiendo que el alumnado NEAE compute el doble a efectos de ratio.

El programa de Frente Amplio incluye también un Plan estatal de inclusión y lucha contra la segregación; un Plan estatal de recursos para alumnado con trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje, junto a la creación de una red de centros de atención educativa para casos severos; y la creación de unidades de emergencia para la atención a la salud mental y prevención del suicidio en el ámbito educativo, junto con planes integrales contra el bullying y recursos reforzados en centros de alta complejidad.