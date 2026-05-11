La presidenta de CRUE reivindica la universidad como una institución "esencial" para defender los valores democráticos

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, - CRUE

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, comparte su manera de entender la universidad como "bien público y al servicio de la sociedad" en el libro 'Crónica de una universidad que transforma'.

En la publicación, reivindica la universidad como "una institución esencial para defender el rigor, el pensamiento crítico y los valores democráticos frente a corrientes que tratan de deslegitimarlos".

La obra reúne artículos y discursos escritos entre 2018 y 2026, coincidiendo con su etapa al frente del Rectorado de la UJI y en la Presidencia de CRUE, que finaliza este mes de mayo.

La obra recorre un periodo marcado por importantes desafíos para el sistema universitario español, como la entrada en vigor de la LOSU, la gestión de la pandemia y el encarecimiento de servicios básicos para el funcionamiento de los campus por las crisis económicas derivadas de conflictos bélicos.

A lo largo del libro, la autora propone modelo universitario "basado en el inconformismo institucional y una financiación estable como garantías de una gobernanza autónoma y una educación inclusiva".

Asimismo, plantea la universidad como "motor de transformación social, capaz de conectar la comunidad académica con los agentes sociales y productivos para responder a los grandes retos globales y territoriales".

Asimismo, el texto reflexiona sobre el humanismo, la igualdad de género y el liderazgo femenino "como ejes éticos frente a la polarización, planteando un ecosistema que conecta la realidad local con el impacto global y el bienestar colectivo".

La obra concluye con una reflexión en la que Alcón señala que el objetivo de esta publicación "no ha sido documentar una gestión, sino testimoniar un recorrido de compromiso con la universidad y de convicción del potencial que reúne la universidad como institución de educación superior e investigación".