Presidente de CRUE ve "mejorable" la norma para crear universidades y pide un informe vinculante para centros adscritos

El presidente de CRUE, Julían Garde, en una entrevista a Europa Press - CRUE

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha señalado que "seguro que era mejorable" el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios aprobado el año pasado por el Gobierno; y ha reclamado que los centros adscritos cuenten también con un informe vinculante de las agencias de calidad para su creación.

"Si se hubiera aprobado como una ley, evidentemente habría tenido más consenso en el Parlamento. El decreto está aprobado, está en vigor y seguro que era mejorable, pero vamos a ver cómo evoluciona porque algunas instituciones interpusieron recursos contra el decreto y veremos cómo acaba", ha manifestado Garde en una entrevista a Europa Press.

Aunque ha valorado que lo que tiene que ver con la creación de universidades "está muy bien resuelto en el decreto", considera que era "mejorable" la puesta en marcha de los centros adscritos a las universidades. "Para la puesta en marcha de esos centros adscritos en otras comunidades autónomas, los informes no son vinculantes. Creo que lo deseable es que hubieran sido vinculantes, al igual que lo son para la apertura de una nueva universidad", ha defendido.

Respecto al requisito de que una universidad tenga que contar con un mínimo de 4.200 alumnos, el presidente de los rectores cree que el número de estudiantes "no influye" en la calidad de la institución.

"Lo importante para ser considerada universidad es que la institución desarrolle las tres misiones que tenemos las universidades, que son docencia, investigación y transferencia de conocimiento y creo que eso tiene que ser evidente y demostrable. Más allá del número de estudiantes que no incide en la calidad de las estructuras que se creen", ha aseverado Garde, destacando que hacer docencia, investigación y transferencia de conocimiento es "mucho más importante para que sea una universidad".

Al ser preguntado por la diferencia que hay entre los exámenes de las distintas comunidades autónomas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), así como en los currículos educativos, ha reconocido a Europa Press que "es un problema real" pero ha rechazado que haya un examen único para toda España: "No es posible".

UN CALENDARIO ÚNICO EN TODA ESPAÑA PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD

"Estamos hablando de un problema complejo. Sinceramente creo que una prueba única no es posible, pero sí que podemos seguir trabajando para armonizar todo lo que podamos entre las distintas comunidades autónomas", ha señalado.

Precisamente, el presidente de CRUE ha destacado que "sería ideal" que hubiese calendarios únicos de las pruebas y calendarios únicos de los procedimientos de preinscripción y matrícula que, a su juicio, "son muy diferentes entre comunidades autónomas y también genera desasosiegos en las familias".

Sobre el hecho de que decenas de alumnos del País Vasco hayan sacado un '0' en la prueba de euskera de la PAU, ha valorado que se trata de un tema "muy complicado" y ha asegurado que desconoce cuáles han sido los criterios de corrección en el examen.

Sin embargo, ha aplaudido que "los procedimientos de reclamación y de revisión de esos exámenes están funcionando de una manera correcta". "Creo que eso da, de alguna manera, tranquilidad", ha zanjado.

Durante su mandato al frente de los rectores españoles, Garde se ha marcado el objetivo de lograr el 1% del PIB de financiación pública para las universidades que mandata la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Para cumplir ese objetivo, harían falta "casi 4.000 millones de euros", un esfuerzo que debe ser "compartido" entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Por ello, propone que el Ejecutivo establezca un calendario de fechas "en las que se van a dar hitos importantes". "Si no tenemos el calendario, llegaremos al 2030 sin haber avanzado mucho. Desde CRUE nos ofrecemos y garantizamos nuestra participación para llegar a ese objetivo y también para hacer los informes que haga falta para demostrar que necesitamos llegar al 1%", se ha ofrecido.

MEJORAR EL ESTATUTO DEL BECARIO

El presidente de CRUE también ha advertido de que el Estatuto del Becario, una norma acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, podría afectar "negativamente" a los estudiantes, que se verían "perjudicados".

"Nuestra gran preocupación es que este Estatuto perjudique algo que es una actividad académica, que es una actividad formativa y que claramente contribuye de manera muy potente a la formación de nuestros estudiantes", ha avisado Garde, quien ha criticado que no se haya contado con la comunidad universitaria en su desarrollo: "Se debería haber contado mucho más con las universidades".

En concreto, ha mostrado su preocupación por que no esté "claramente delimitado" que las empresas se hagan cargo de lo que tiene que ver con el desplazamiento, el alojamiento y la manutención de los alumnos en prácticas formativas. "A veces se nos olvida que un porcentaje muy elevado de estas prácticas académicas externas se realizan en instituciones públicas, que no van a hacer frente a esos gastos", ha asegurado.

También ha reclamado que quede "muy claro" en la norma que las universidades no van a "poder hacerse cargo de los costes adicionales" por desplazamiento, manutención o alojamiento: "Nuestros fondos dan para lo que dan".

DESARROLLAR EL LIBRO BLANCO DE LA IA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Durante el tiempo que esté liderando la CRUE, Garde también quiere desarrollar un libro blanco de la Inteligencia Artificial en el sistema universitario, que aborde todo lo vinculado con la formación; lo vinculado con lo que es el profesor del siglo XXI; y el uso de esta tecnología para la propia actividad investigadora.

Asimismo, el presidente de los rectores ha explicado que este proyecto servirá como un elemento transversal como el uso de la IA para la mejora o la eficiencia de los propios procesos administrativos en las universidades.

"Queremos generar ese libro. En el fondo el libro será el desarrollo de un trabajo de varias reuniones y que sirva como guion que dé confianza, que dé tranquilidad a todo el sistema universitario español. Y va más allá de solo el aspecto vinculado a la evaluación o su uso en las aulas", ha concluido.