PROA+ aumenta la tasa de titulación 4,6 puntos y reduce 1,38 puntos el absentismo escolar en colegios vulnerables

Archivo - Un alumno guarda los apuntes - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) aumenta la tasa de titulación del alumnado en 4,6 puntos y reduce el absentismo escolar en 1,38 puntos.

Así lo revela la evaluación de PROA+, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que confirma "el impacto positivo y significativo de esta iniciativa pública en los resultados escolares, la reducción del absentismo y la mejora del funcionamiento de los centros educativos que escolarizan alumnado en situación de vulnerabilidad".

El estudio analiza el desarrollo del programa durante el periodo 2021-2024 y aporta evidencia sólida sobre su contribución al avance hacia un sistema educativo más equitativo. Se ha realizado entre una muestra representativa de 477 centros de Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas (mitad participantes en PROA+ y mitad de control) y ha contado con la participación de más de 1.600 docentes, 6.500 estudiantes y 4.313 familiares del alumnado.

El informe muestra en primer lugar un aumento importante de las tasas de titulación en los centros PROA+. Mientras los centros de comparación también mejoran con un incremento aproximado de 2,2 puntos en los tres años analizados, los centros que se inscriben dentro del programa de apoyo PROA+ registran una mejora de 4,6 puntos más que los no participantes.

También se observan avances relevantes en la tasa de idoneidad del alumnado, es decir, el porcentaje de alumnado escolarizado en el curso que le corresponde por edad. Los centros de comparación apenas varían, mientras que los centros PROA+ presentan una mejora significativa, cercana a 3,4 puntos. Este avance es especialmente relevante porque reduce factores asociados a repetición, retraso escolar y riesgo de abandono educativo.

Otro de los resultados más destacados es la reducción del absentismo escolar, que disminuye de forma más acusada en los centros PROA+, en torno a 1,38 puntos, de modo que se contribuye a cerrar las diferencias iniciales con los centros no adscritos al programa.

A estos efectos se suman mejoras en dimensiones fundamentales para el funcionamiento de los centros como el clima de convivencia, el liderazgo pedagógico y la implicación de las familias.

Los centros participantes presentan avances en su capacidad de planificación, en la coordinación del profesorado y en la implementación de medidas de apoyo al alumnado vulnerable.

También se identifican mejoras en la disponibilidad y uso de recursos educativos, especialmente en el ámbito digital, aunque persisten desafíos en ámbitos como la dotación de personal o las infraestructuras.

En conjunto, los hallazgos del estudio indican que el programa no solo contribuye a mejorar los resultados académicos, sino que fortalece las condiciones que favorecen el éxito educativo, especialmente en contextos de mayor complejidad. La evidencia sugiere que PROA+ ayuda a reducir brechas y a generar dinámicas de mejora sostenida en los centros a través de la consolidación de prácticas más inclusivas y eficaces.

En cuanto a las áreas de mejora, señala la necesidad de reforzar la comunicación con las familias, consolidar algunas líneas de actuación en el tiempo y seguir avanzando en la dotación de recursos humanos y materiales.

PROA+ es una iniciativa de cooperación territorial dirigida a centros sostenidos con fondos públicos que escolarizan a un alto porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Su objetivo es mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado mediante el refuerzo educativo, la mejora organizativa de los centros y la promoción de un clima inclusivo y de altas expectativas.

El programa combina la dotación de recursos adicionales a los centros con el impulso de cambios organizativos, a través de las denominadas "actividades palanca" orientadas a reforzar competencias clave, apoyar al alumnado con dificultades y mejorar la convivencia y la gestión del centro.

Un total de 3.753 centros escolares se benefician del programa PROA+, que cuenta con una inversión de 426.009.822 euros para el periodo 2024-2028, cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).