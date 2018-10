PSOE, Podemos y Ciudadanos afean al PP que ahora en la oposición pida al Congreso medidas sobre la enseñanza concertada

Publicado 16/10/2018 20:06:14 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Podemos y Ciudadanos han afeado este martes al PP, durante el Pleno del Congreso, que se preocupe ahora de la escuela concertada y del derecho de los padres a elegir centro, cuando "no ha hecho nada" durante sus siete años de Gobierno.

Ha sido durante el debate de una proposición no de ley 'popular', en la que, entre otras medidas, se pide al Gobierno una reforma del modelo de financiación de la escuela concertada; potenciar zonas únicas de escolarización; incluir en las estadísticas de Educación indicadores de libertad en las políticas educativas; y convocar con carácter de urgencia la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada.

Aunque Ciudadanos ha adelantado su voto a favor a la iniciativa, la portavoz de los 'naranjas' en este debate, Marta Rivera de la Cruz, ha tenido palabras críticas hacia el PP y su inacción en los últimos años. "Cuando podían arreglar las cosas abdicaron de su responsabilidad", ha recriminado la diputada, quien se ha referido al informa de la Alta Inspección Educativa sobre adoctrinamiento en Cataluña, o que ahora pidan la convocatoria de la Mesa sectorial de la concertada cuando "no la convocaron en siete años".

"Ahora quieren la protección de derechos que olvidaron", ha insistido Rivera de la Cruz, en un tono muy similar al que también ha usado su homóloga del PSOE, Luz Martínez Seijo.

Para la socialista, el PP no quiere consenso en materia educativa, sino que busca la "provocación" viendo "un problema donde no existe". En este sentido, ha acusado a los 'populares' de ser los culpables de que en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan, no esté garantizado que unos padres puedan elegir una plaza pública para sus hijos, porque allí, según Martínez Seijo, "la pública ya es subsidiaria de la concertada".

PODEMOS LE ACUSA DE PRIVATIZAR LA EDUCACIÓN

Muy crítico se ha mostrado también el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, quien ha señalado que España es el tercer país de la UE que más subvenciona a la privada, y ha echado la culpa de esta situación a las reformas que PP y PSOE han llevado a cabo durante estos años. Así, ha señalado que el PP no viene a defender la libertad con esta propuesta, "sino el privilegio". "Por eso van privatizando progresivamente la educación", ha declarado.

Desde ERC, su portavoz Joan Olòriz ha denunciado que la dificultad de elección de las familias se mantendrá si no se producen "cambios" y ha culpado al PP de "no haber hecho nada" en sus años de Gobierno para modificar esto. Los también independentistas de PDeCAT, por su parte, han pedido que se deje a Cataluña y al catalán fuera de este debate, después de las alusiones al adoctrinamiento en las escuelas de esta comunidad.

INDICADORES DE MIGRANTES O POBRES EN LA CONCERTADA

Más dialogante se ha mostrado el representante de PNV, su portavoz de Educación Joseba Agirretxea, quien ha reconocido que su formación comparte algunos puntos de la iniciativa, pero señala que se están tratando cuestiones que ya están consensuadas, al menos en País Vasco.

Finalmente, desde Compromís han adelantado su voto en contra tras preguntar al PP si se plantean incluir en las estadísticas cuántos alumnos inmigrantes, con necesidades especiales o pobres en la escuela concertada. Mientras, EH Bildu considera que el PP busca un "modelo segregado para que los ricos puedan elegir".