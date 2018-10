El PSOE también apoyará las protestas en las calles para "acabar" con la LOMCE tras salirse del Pacto educativo

Actualizado 09/03/2018 16:33:08 CET

Dice que cuenta con el respaldo de la comunidad educativa en su decisión y pide al Gobierno no amenace con las 'reválidas'

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE y portavoz parlamentaria en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha anunciado que su partido, al igual que Unidos Podemos, apoyará las movilizaciones anunciadas por la 'marea verde' para exigir al Gobierno la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una vez que ha decidido salir del Pacto Social y Político por la Educación que se negociaba en el Congreso.

"Apoyaremos las movilizaciones que la comunidad educativa organice y que vayan dirigidas a acabar con la LOMCE. Está enfadada y enojada porque su derogación se alarga y complica", ha subrayado la portavoz parlamentaria en una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, tras reunirse con varias organizaciones educativas de estudiantes y sindicatos de enseñanza, un encuentro al que también ha asistido el líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

Martínez Seijo ha reiterado su intención también de acabar con esta ley desde el Congreso de los Diputados con la activación de su proposición para derogar la LOMCE, que fue aprobada en el Pleno, pero que, según ha denunciado, "tienen retenida" PP y Ciudadanos con la prórroga en "46 ocasiones" del periodo de enmiendas.

Según ha explicado, es la única manera que tiene la oposición de modificar la ley. Además, ha avisado de que va a retomar la ofensiva en el Pleno del Congreso con cuatro preguntas y una interpelación al Gobierno en la sesión de control de la próxima semana.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno pueda poner en marcha algunas de las medidas más polémicas de la LOMCE, como son las 'reválidas', y que había suspendido en aras a un posible Pacto de Estado, la portavoz socialista ha manifestado que espera que el Ejecutivo no sea "tan cafre" o "pirómano" de volver a introducir en el debate una cuestión que cuenta con el "rechazo" de la comunidad educativa.

"Esta semana se ha tomado una decisión difícil. El PSOE llegó a la Subcomisión con una gran voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos sido leales. Pero el Gobierno no lo ha entendido de la misma manera", ha señalado la secretaria de Educación socialista, que ha reiterado que cuentan con el "apoyo de la comunidad educativa" en su decisión de levantarse de la mesa de negociación del Congreso.

"DEJACIÓN DE FUNCIONES" DEL MINISTRO

La portavoz del PSOE de Educación ha insistido en la "absoluta seriedad" con que su grupo ha trabajado para el pacto fallido y ha acusado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de utilizar esta Subcomisión parlamentaria como "bálsamo" para "dejar de ejercer sus funciones" y trasladar a este espacio "cada uno de los problemas del sistema educativo".

"Nuestra condición era un marco de financiación justo, equilibrado y sostenible en el tiempo", ha justificado, para añadir que mientras no fuera así, los socialistas no continuarían con los trabajos de la Subcomisión. "No hay ni un solo acuerdo de financiación aprobado, no ha sido posible acordar nada (...) No se puede hacer un pacto educativo sin un euro encima de la mesa", ha aseverado.

Martínez Seijo ha señalado, no obstante, que todo el trabajo realizado en la Subcomisión por su grupo lo va a debatir con la comunidad educativa para lograr "una enmienda a la totalidad" de la LOMCE y "fortalecer" el proyecto educativo de los socialistas. "Que quede claro que vamos a usar este trabajo desarrollado en estos meses", ha aseverado.

Preguntada si el PSOE va a reunirse con otras organizaciones de la comunidad educativa, como las patronales de la enseñanza privada y concertada o las organizaciones de padres y sindicatos de profesores de esta red educativa, la secretaria de Educación socialista ha asegurado que su partido "nunca ha obviado a nadie" y que cuenta con "toda la comunidad educativa".