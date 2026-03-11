Los rectores rechazan "cualquier forma de violencia" por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Acto homenaje a las víctimas de los atentados del 11M - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, rinde homenaje a todas las víctimas y traslada, un año más, su solidaridad a sus familias y rechaza "cualquier forma de violencia".

Los rectores destacan en un comunicado que el recuerdo de las víctimas del terrorismo "forma parte del compromiso colectivo con la libertad, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales".

En este punto, señalan que esta fecha interpela a la comunidad universitaria a preservar "una memoria rigurosa y a reforzar, desde la educación y el conocimiento, los principios que sustentan nuestra sociedad democrática".

Las universidades, como espacios de formación y pensamiento crítico, rechazan "cualquier forma de violencia y promueven el diálogo y el respeto como bases de la convivencia".

Este año, se cumplen 30 años del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho y expresidente del Tribunal Constitucional, en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996. Su trayectoria académica e institucional simboliza el compromiso con el orden constitucional y con la responsabilidad pública ejercida desde la universidad.

CRUE reafirma la responsabilidad de las universidades españolas en la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones. Mantener vivo este compromiso es tarea de toda la comunidad universitaria y contribuye a consolidar una cultura cívica basada en el respeto, la pluralidad y el Estado de derecho.