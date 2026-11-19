El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha presumido este jueves de haber "multiplicado por dos" la financiación de la educación, y el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado a Sánchez que estudiara en la universidad privada al tiempo que ha asegurado su apoyo a la educación pública.

"De las cosas más importantes que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido, por ejemplo, multiplicar por cinco la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, multiplicar por dos la educación, 2.600 millones estamos destinando a las becas de nuestros estudiantes; más de 400.000 plazas creadas para la formación profesional en nuestro país", ha asegurado Sánchez, este jueves, durante el 'Cara a cara' celebrado en la Academia de la Televisión.

Por su parte, Feijóo ha presumido de haber "estudiado en una universidad pública, la Universidad de Santiago" y ha afeado a Sánchez que él lo hizo "en una universidad privada". "Creo en la sanidad pública y la educación pública", ha subrayado el candidato del PP a las elecciones.

Asimismo, en materia educativa, el presidente del PP ha preguntado a Sánchez "cómo es posible que, con su ley de educación, España tenga los peores datos educativos de la historia, por debajo de la media de la OCDE".