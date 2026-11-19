El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan antes del debate, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

Sánchez acusa al PP de estar "desmantelando las políticas de igualdad" y de "censurar la cultura" en Castilla y León

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que llame a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para pedirle explicaciones por la investigación de la Fiscalía Europea en torno a los fondos comunitarios destinados a las pulseras para maltratadores.

"¿Cómo es posible que las pulseras antimaltrato no funcionen? Y, además, que usted esté investigado por la Fiscalía Europea. Mire, ¿usted ha descolgado el teléfono para preguntarle a la ministra por qué investigan las pulseras antimaltrato? Yo creo que usted debería hacerlo, señor Sánchez", ha indicado Feijóo.

Así lo ha expresado durante el debate 'cara a cara' con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en la Academia de la Televisión.

La Fiscalía Europea (EPPO) anunció el 12 de noviembre una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

El jefe del Ejecutivo ha dejado sin respuesta esta cuestión, algo que el dirigente 'popular' ha aprovechado para reprochárselo posteriormente. Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de no proteger a las víctimas de violencia machista y de haber excarcelado a 1.400 violadores a través de la ley del 'solo sí es sí".

Durante su intervención, Sánchez ha defendido que la construcción democrática se basa en la ampliación de derechos y libertades, y ha reprochado al PP que, en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna, esté "desmantelando las políticas de igualdad" y recortando recursos de apoyo a las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, Sánchez ha denunciado lo que ha definido como "censura de la cultura" en Castilla y León, señalando que el Ejecutivo autonómico de PP y Vox ha anunciado recortes de financiación pública a expresiones artísticas "ideologizadas", una medida que ha equiparado con "la peor de las censuras".