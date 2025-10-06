Santillana y Cambridge impulsan un acuerdo para fomentar el aprendizaje del inglés en los centros públicos

El director general de Sanoma España, Alejandro Castex, y la directora general de Cambridge University Press & Assessment en España, Aída García. - CAMBRIDGE / SANTILLANA

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santillana y Cambridge University Press & Assessment han firmado este lunes un acuerdo que busca fomentar la enseñanza del inglés en la escuela pública española mediante el desarrollo de herramientas pedagógicas adaptadas a las necesidades de estos centros.

Las entidades han afirmado que el objetivo de la alianza es "garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un inglés de excelencia que les abra nuevas oportunidades de aprendizaje y futuro", como han expresado en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto abarcará todos los niveles educativos hasta Bachillerato. "Estos materiales no solo refuerzan las competencias lingüísticas, sino que también promueven la cultura de la evaluación como herramienta de aprendizaje, alineada con los estándares internacionales", han manifestado.

Así, desde las organizaciones aseguran que el acuerdo llega en un "momento clave", el de la inclusión del inglés en el informe PISA a nivel mundial, donde Cambridge ha colaborado con la OCDE para el diseño de la prueba que por primera vez medirá el nivel de inglés a escala global.

El director general de Sanoma España --del que Santillana forma parte--, Alejandro Castex, ha afirmado que el acuerdo garantiza que "cada estudiante, sin importar su contexto, tenga acceso a un inglés de calidad y a nuevas oportunidades de futuro". Además, ha asegurado que acompañarán a "docentes, alumnos y familias con soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad de las aulas".

"Tras más de 60 años comprometidos con la educación en Santillana, estamos convencidos de que esta alianza marcará un antes y un después en la forma de aprender y enseñar inglés en nuestro país", ha añadido.

Por su parte, la directora general de Cambridge University Press & Assessment en España, Aída García, ha afirmado que con esta iniciativa harán llegar "un pedazo de Cambridge a cada rincón de España"

"Nuestro compromiso es poner a disposición de alumnos, familias y profesores las mejores herramientas educativas, para que todos puedan acceder a un inglés de calidad y prepararse para un mundo cada vez más global", ha zanjado.