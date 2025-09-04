Save the Children pide "medidas contundentes" contra el abandono escolar: 260.000 adolescentes podrían abandonar la ESO

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Save the Children, con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026, reclama "medidas más contundentes" para reducir el número de jóvenes que dejan las aulas en España.

En este sentido, avisa de que, si no se trabaja para que se reduzca la tasa de abandono educativo temprano, de los 2 millones de adolescentes que cursarán la ESO en el curso escolar 2025-26, "unos 260.000 abandonarán los estudios de forma temprana", según las estimaciones de la ONG.

"Esto supone que cuando tengan entre 18 y 24 años, estos jóvenes no habrán completado la segunda etapa de Educación Secundaria, ni estarán formándose para alcanzar ese nivel educativo", señala la organización.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de abandono educativo temprano -el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que ha dejado los estudios sin haber obtenido al menos un título de Bachillerato o de FP- es actualmente un 13%, cifra que supone una mejora sustantiva con respecto a hace diez años, cuando se situaba en el 21,9%, y especialmente con respecto a 2008, que llegó al 31,7%. Sin embargo, la tasa apenas ha mejorado un 0,3% desde 2021.

"Tememos que la tasa se estanque en torno a ese 13% en los próximos años", asegura la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.

A pesar de la evolución positiva, España sigue por encima de la media de los países de la Unión Europea, que es del 9,5%, y sitúa a España como el segundo país con mayor tasa de abandono escolar, solo por detrás de Rumanía, país que alcanza el 16,6%.

"Esta situación es una anomalía, al igual que lo es que España tenga las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europa, pese a ser la cuarta economía de región. Resulta inaceptable que esta situación se mantenga, con el riesgo incluso de estancarse o ir a peor si no hay un verdadero compromiso político a nivel nacional, autonómico y local", añade Perazzo.

La ONG destaca que existe una "correlación directa" entre la pobreza y el abandono escolar ya que en los hogares más vulnerables "se dan grandes dificultades para el acceso a recursos educativos básicos como libros, gafas o ropa, así como a actividades extraescolares, lo que afecta directamente al rendimiento y permanencia escolar".

Según el informe 'Todo lo que debes saber' de PISA 2022 sobre equidad, elaborado por ESADE y Save the Children, a igual rendimiento, los niños y niñas de menor nivel socioeconómico tiene casi 4 veces más de probabilidad de repetir curso que los de mayor nivel socioeconómico.

Los jóvenes con mayores tasas de abandono educativo presentarán en el futuro una situación laboral más vulnerable, con mayores tasas de paro y más tiempo buscando un empleo, así como salarios más bajos, lo que desemboca en menores niveles de satisfacción con la vida.

Entre las medidas que reclama Save the Children, destacan la creación de un índice de vulnerabilidad que pueda servir para financiar adecuadamente las escuelas con mayores necesidades; la asignación de recursos a las familias en vulnerabilidad; la promoción de la formación del profesorado en educación inclusiva; o la reducción de la repetición del curso a casos muy excepcionales (como cuando se da un retraso madurativo significativo, ausencias prolongadas por motivos médicos o personales o dificultades graves de aprendizaje no superadas con refuerzo).