Seis investigadores de las universidades USC, UIB, UJI, ULE, US y UCJC, ganadores del concurso de divulgación #Hilotesis

#Hilotesis - CRUE

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en colaboración con la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga), ha anunciado a los ganadores de la sexta edición del concurso de divulgación científica #HiloTesis.

En #Hilotesis 2026 han resultado ganadores seis investigadores de las universidades de Santiago de Compostela (USC), Illes Balears (UIB), Jaume I (UJI), León (ULE), Sevilla (US) y Camilo José Cela (UCJC). Cada uno de ellos recibirá un premio de 500 euros, gracias a la colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi, por cuarto año consecutivo, según ha informado la CRUE.

El primero de los hilos galardonados corresponde a la investigadora Estela Pena Hermida (@estela.pena.hermida), de la USC, por su #hilotesis sobre las infecciones de orina recurrentes que se están convirtiendo en un desafío clínico debido al alarmante aumento de bacterias resistentes a los antibióticos tradicionales.

El segundo concursante premiado es Gabriel Arbona Taberner (@osmia_bee), de la UIB, por su trabajo centrado en el uso de las abejas del género Osmia como estrategia de polinización del almendro; la tercera, Carla Piqueres Centelles (@carlapiqueres_tav), de la UJI, por su tesis sobre cómo se están utilizando realmente los subtítulos en redes sociales y cómo podrían mejorarse.

Natalia Martínez Reyes (@dra.natalysis), de la ULE, ha sido premiada por su tesis sobre la existencia de una toxina invisible en alimentos cotidianos; Rocío del Carmen Bueno Molina (@dra.buenomolina), de la US, ha ganado #Hilotesis por su trabajo en el que explica si puede la inteligencia artificial pensar como un dermatólogo; y el sexto concursante premiado es Víctor Armada Lechuga (@viztorcillo), de la UCJC, por su investigación en la que explica qué ocurre en la cabeza de un peatón cuando cruza la carretera tras haber bebido alcohol.

La sexta edición de HiloTesis ha contado con la participación de 255 personas procedentes de 53 universidades españolas, que han publicado del 1 al 21 de mayo sus trabajos en Instagram para acercar la investigación universitaria a la ciudadanía dando a conocer sus investigaciones en formato de carrusel.

En la evaluación han participado 22 personas de unidades de Cultura Científica y escuelas de Doctorado de distintas universidades y la Fundación Ignacio Larramendi. Cada hilo se ha evaluado por pares por al menos tres personas diferentes y se ha otorgado una calificación de acuerdo con los criterios de las bases del concurso.