SM lanza la campaña #Duermelee, con lecturas para ayudar a las familias a crear hábitos de sueño saludables

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La editorial SM ha lanzado la campaña #Duermelee, para acompañar a las familias en este momento tan importante para el descanso de sus hijos y ayudarlos, a su vez, a crear hábitos de sueño saludables en casa.

La propuesta de #Duermelee cuenta con ediciones especiales en packs donde los protagonistas cobran vida en forma de entrañables y suaves peluches, como el elefante de 'Un beso antes de dormir'. Otros títulos de SM son 'Buenas noche, Pepe & Mila' y 'Pepo se va a dormir'

Paloma Jover, docente y especialista en literatura infantil y juvenil, ha explicado que "la lectura compartida antes de dormir prepara el sueño, consolida el hábito lector y, sobre todo, estrecha el vínculo afectivo entre el adulto y el niño". Regular la iluminación, elegir juntos el cuento o leer con voz pausada, sin elevar el tono, para conseguir mediante la lectura un estado de sosiego, son algunos de los consejo de Jover.

La editorial también recomienda para consolidar el vínculo afectivo y encontrar la calma '100 besos antes de ir a dormir', 'El libro de las buenas noches' o 'Versos para ir a dormir'.

Los más reacios a meterse en la cama podrán identificar sus sentimientos con los personajes de 'Panda PanPan no quiere ir a dormir', 'Gastón no quiere ir a dormir' o 'Cosas que me gustan de ir a dormir'.

Y si el niño es un poco más mayor y el miedo se interpone, 'Nada puede asustar a un oso', le ayudará a enfrentar los miedos nocturnos con humor.