Los solicitudes de las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX se pueden presentar hasta el lunes 23 de marzo

Becas de Internacionalización Empresarial - ICEX

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes de la 51ª Promoción de las Becas de Internacionalización Empresarial convocadas por el ICEX, en colaboración con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se pueden presentar hasta el próximo lunes 23 de marzo a las 14.00 horas.

El objetivo del programa es formar a jóvenes profesionales en internacionalización empresarial, dotándoles de las habilidades y los conocimientos necesarios para apoyar a las empresas españolas en su expansión global.

Con este fin, ICEX selecciona y forma a los becarios y becarias en áreas clave de la internacionalización, poniendo a disposición de las empresas el talento que éstas necesitan para acometer sus procesos de internacionalización.

Las becas ICEX se articulan en tres fases complementarias: La Fase 0, la Fase 1 y la Fase II. La Fase 0 corresponde al Máster Universitario en Gestión Internacional de la Empresa realizado por ICEX en alianza con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que proporciona una base académica "rigurosa".

Durante esta fase, los becarios contarán con una dotación económica para cubrir gastos de alojamiento, transporte y manutención durante su período de formación consistente en una ayuda básica de 800 euros para aquellos que residan en la Comunidad de Madrid. Para aquellos becarios que hayan residido fuera de la Comunidad de Madrid durante al menos tres años, la ayuda puede elevarse hasta 2.500 euros.

La Fase I corresponde a la realización de prácticas formativas no laborales en una oficina de la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior. Estas prácticas permiten a los becarios conocer de primera mano el funcionamiento de los mercados y la acción exterior del Estado a la hora de apoyar a la internacionalización de las empresas españolas.

Por último, la Fase II supone la realización de prácticas formativas no laborales en una empresa española, entidad u organismo internacional, acercando a los becarios a la realidad operativa del comercio internacional.

Durante las Fases I y II, la dotación económica a percibir por los becarios varía entre los 23.500 y 48.500 euros brutos anuales, en función del destino asignado.

"Esta combinación, única en el mundo, garantiza una formación integral, muy orientada a la práctica y alineada con las necesidades reales del tejido empresarial español", apuntan desde ICEX.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los principales requisitos para participar en esta 51ª Promoción del programa de Becas ICEX son ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, haber nacido a partir del 1 de enero de 1998, ser residente en España, poseer una titulación universitaria superior de grado que permita el acceso a estudios oficiales de Máster Universitario, así como acreditar poseer un conocimiento avanzado de inglés (mínimo B2).

Para ampliar la información sobre esta nueva convocatoria, se han organizado tres sesiones informativas online el martes 10, jueves 12 y jueves 19 de marzo.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, las Becas ICEX no sólo han acompañado la internacionalización de la economía española, sino que también han creado una comunidad de talento, integrada por más de 9.000 profesionales especializados en gestión internacional que sigue creando prosperidad económica e impulsando la competitividad de las empresas españolas en todo el mundo.

Además, más de 3.000 empresas se han beneficiado directamente de la incorporación de este talento, contribuyendo a enriquecer el capital humano y cimentar un legado de competitividad, innovación y liderazgo que trasciende fronteras.

Aproximadamente el 90% de los exbecarios ICEX encuentra empleo al finalizar la beca, y el 86% logra una contratación indefinida y con salarios superiores tras su incorporación al mercado laboral.

Desde 2002, el programa de Becas ICEX ha incorporado a más de 400 becarios en organismos multilaterales, en su mayoría instituciones financieras internacionales. En los últimos diez años, el 70% de los participantes de la Fase II del programa han sido contratados por estos organismos al finalizar su beca.