STEs-Intersindical celebra este miércoles 50 años de sindicalismo asambleario en defensa de la escuela pública

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de STEs-Intersindical conmemora este miércoles 4 de noviembre el 50 aniversario del movimiento unitario de trabajadores de la enseñanza.

El acto central se celebrará a las 19.00 horas en el Ateneo de Madrid y reunirá a más de 80 invitados de toda España, según ha informado el sindicato.

Contará con la presencia de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca; la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), María Sánchez; y de movimientos sociales y de renovación pedagógica para celebrar una trayectoria que nació en 1976 y continúa "plenamente vigente y fortalecida".

Fue en el año 1976 cuando un amplio movimiento asambleario comenzó a organizarse para mejorar las condiciones de trabajo, dignificar la tarea docente y conquistar libertades democráticas.

Desde entonces, STEs-intersindical destaca que se ha "mantenido fiel a una tradición pedagógica y sindical comprometida con una escuela al servicio de la clase trabajadora, orientada hacia la transformación social y la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria".

STEs-intersindical ha entendido siempre que la defensa de la enseñanza pública "forma parte de una lucha global por los derechos sociales y laborales, participando activamente en movimientos sociales, feministas e internacionalistas, así como en la defensa de la paz, las lenguas cooficiales, el derecho a la vivienda y la protección del medio ambiente".

Además, recalca que ha sido "un pilar fundamental en el impulso de la Confederación Intersindical para coordinar y globalizar las luchas de los trabajadores y trabajadoras".

Conmemorar este medio siglo supone para la organización "un motivo de satisfacción por el trabajo realizado desde la base, de manera unitaria, cooperativa y asamblearia".

Tomando decisiones de forma colectiva y democrática, STEs ha "mantenido la firmeza en la defensa de la escuela pública conjugando el clásico binomio de presión y negociación para alcanzar acuerdos positivos para el personal docente y de la enseñanza en todas las etapas educativas".

"Los 50 años de trayectoria no constituyen un punto final, sino un punto de partida y un estímulo para continuar avanzando. En esta nueva etapa, una nueva generación de militantes y sindicalistas jóvenes toma el relevo aportando nuevas miradas y formas de lucha, inyectando la fuerza necesaria a un proyecto que, medio siglo después mantiene intacta su vocación de futuro junto a la comunidad educativa", concluye el sindicato.