Sube un 10% la demanda empresarial de formación en salud mental para empleados, según Adams - ADAMS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de formación Adams ha detectado un incremento de un 10% en la demanda de cursos especializados en salud mental en el último año y ya representan el 23% de su oferta formativa.

Los sectores de servicios, especialmente aquellos con atención al público y alta responsabilidad, lideran la adopción de estos programas, seguidos por los sectores tecnológico, industrial y sanitario, ha informado la compañía en un comunicado.

Estas formaciones abarcan módulos de identificación temprana de señales de estrés, gestión emocional, comunicación efectiva y protocolos de prevención de problemas de salud mental, ofreciendo herramientas prácticas que empleados y directivos aplican tanto en su desempeño profesional, optimizando la productividad y el clima laboral, como en su vida personal reforzando su bienestar integral.

Adams ha indicado que el panorama laboral "evidencia una creciente presión sobre el bienestar emocional de los profesionales que se traduce en unas tasas de absentismo laboral cada vez mayores". Así, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los trastornos de ansiedad y la depresión provocan la pérdida de 12.000 millones de días laborales al año, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales.

Por otra parte, en el plano nacional, en 2024, las bajas laborales por motivos de salud mental han crecido hasta las 643.681, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha señalado Adams, que ha apuntado que esta cifra representa el doble de casos en siete años, suponiendo casi 1 de cada 10 bajas totales en el país.

Todo ello, está llevando a las empresas a ser conscientes de la relevancia de implementar medidas preventivas y programas formativos para cuidar la salud mental de sus empleados, ha señalado.

La directora de Empresas de Adams, María Jesús Cabeza, ha afirmado que "cada vez son más las organizaciones que entienden que invertir en formación especializada en salud mental no solo contribuye al bienestar de sus empleados, sino que también mejora la eficiencia, la productividad y la retención de talento".

"En un entorno laboral cada vez más exigente y estresante es necesario ofrecer la formación necesaria para fomentar entornos de trabajo saludables, en los que los equipos puedan desarrollar plenamente su potencial a través de técnicas de autocuidado físico, mental y emocional. En Adams desarrollamos programas formativos innovadores que combinan sesiones presenciales, online y talleres prácticos, adaptándose a las necesidades concretas de cada empresa", ha indicado.