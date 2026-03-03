Sumar celebra la aprobación del Estatuto del Becario: "Trabajar gratis no es aprender, aguantar abusos no es un mérito"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Estatuto del Becario porque "trabajar gratis no es aprender, aguantar abusos no es un mérito". Así lo ha explicado la portavoz adjunta del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, Aina Vidal, en una rueda de prensa en el Congreso.

Vidal se ha referido a ofertas de empleo en las que se ofrecen puestos "en un ambiente dinámico con salario no disponible" a las que se han enfrentado "la mayoría de los jóvenes a los que les han tratado así en alguna ocasión o lo siguen haciendo". En su opinión, estas ofertas "no son una excepción para 1.731.654 jóvenes en España que durante demasiado tiempo han tenido que soportar este tipo de engaños, de fraudes y de abusos que, al fin y al cabo, significaba que empezar a trabajar es aceptar cualquier cosa".

Para Vidal, "en un país democrático esto es inasumible y es por eso que el Ministerio de Trabajo está peleando por sacar adelante el Estatuto del Becario".

Esta opinión fue compartida por su compañero de partido Alberto Ibáñez Menzquita para quien la medida "reconoce derechos como poder disfrutar de vacaciones, no estar obligados a hacer turnos y trabajar de forma nocturna sin formación".

A su juicio, "es fundamental la existencia de multas que llegarán a los 230.000 euros para aquellas empresas que utilizan a los becarios como trabajadores".

El proyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros deberá ser tramitado ahora en el Congreso de los diputados.