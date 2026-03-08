Sumar insta al Gobierno a eliminar "cualquier obstáculo" que impida el derecho a la educación del alumnado extranjero

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para garantizar el derecho a la formación de estudiantes de Formación Profesional en situación administrativa irregular para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones

Con esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar quiere que el Gobierno siga la recomendación del Defensor del Pueblo eliminando "cualquier obstáculo" que impida el derecho efectivo a la educación obligatoria y postobligatoria del alumnado extranjero en situación irregular.

Especialmente, hace referencia a los obstáculos debidos a la no obtención del número correspondiente de la Seguridad Social, que permite la realización de prácticas profesionales obligatorias a dicho alumnado en las condiciones exigidas en la Ley General de la Seguridad Social.

En la exposición de motivos, la formación recuerda que el Defensor del Pueblo publicó una recomendación al respecto de esta, a su juicio, "indeseable situación".

Entre sus consideraciones, Sumar destaca que el Defensor del Pueblo "constata que los extranjeros menores de 16 años edad tienen el derecho y el deber de la educación 'que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria' y los menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza postobligatoria".

En el caso de los mayores de 18 años, apunta que "tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa" y a la "a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles".

Para Sumar, el criterio interpretativo de la Seguridad Social "impone una barrera burocrática que impide ejercer un derecho fundamental a personas en situación irregular, como es el derecho a la educación contraviniendo principios constitucionales, privando a España de profesionales formados en el sistema educativo y de Formación Profesional y dificultando su normal inclusión en la sociedad española a la vez que les priva de opciones de futuro vinculada a su formación".