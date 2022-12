Tesis doctorales de universidades de Madrid, Barcelona, Jaén y Florencia, Premios Enrique Fuentes Quintana de Funcas

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Funcas ha entregado los Premios Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales del curso 2020-2021 a investigadores de las universidades European University Institute (Florencia), Jaén, Pompeu Fabra (Barcelona), Carlos III (Madrid) y Complutense (Madrid).

En Economía, Finanzas y Empresa ha resultado ganador David Jesús Andrés Cerezo, del European University Institute (Florencia), con la tesis 'Essays on Applied Microeconomic Theory', dirigida por David Levine y Philipp Kircher. Andrés Cerezo es hoy investigador de la Universidad Carlos III de Madrid.

Carlos Lubián Graña, de la Universidad de Jaén, ha sido galardonado en la categoría de Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación por su tesis 'Segregación escolar y estrategias familiares de elección de centro: la población inmigrada en el contexto escolar de Granada', dirigida por Delia Langa Rosado. Lubián Graña es investigador posdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Jaén, actualmente realizando una estancia en la Universidad de A Coruña.

Por su parte, Oriol Pich i Roselló, de la Universidad Pompeu Fabra, ha recibido el premio en la categoría de Ciencias de la Salud por su tesis 'The role of mutational processes in the evolution of somatic tissues and malignancy', dirigida por Núria López-Bigas y Abel Gonzalez-Perez. Actualmente, Pich i Roselló es científico senior en The Francis Crick Institute, centro de investigación biomédica en Londres.

En Ingeniería, Matemáticas, Física y Arquitectura ha sido premiada la tesis 'Novel usage of deep learning and high-performance computing in long-baseline neutrino oscillation experiments', de Saúl Alonso Monsalve, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trabajo ha sido dirigido por Félix García Carballeira y Leigh Howard Whitehead. Alonso Monsalve es actualmente ingeniero de software e investigador senior en ETH Zurich.

Sol Izquierdo de la Viña, de la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido el premio en la categoría de Humanidades por su tesis 'A partir de Sakuntala y Ajanta. Recepción y visiones de India en la obra de Ernst Ludwig Kirchner desde una perspectiva transcultural', dirigida por Eva Fernández del Campo Barbadillo. Izquierdo de la Viña ha trabajado como comisaria invitada en el Brücke-Museum de Berlín y en la actualidad es investigadora postdoctoral en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad Técnica de Berlín.

Funcas ha premiado la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su formato académico, las tesis doctorales, desde el año 2006. El objetivo es recompensar el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que exige la realización de una tesis doctoral.

Los Premios Enrique Fuentes Quintana llevan el nombre de uno de los economistas de la segunda mitad del siglo XX con mayor influencia académica y social en España. Catedrático y jurista, la Hacienda Pública fue su principal campo de estudio. Fuentes Quintana (1924-2007) fue el primer director general de Funcas y como Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía promovió los Pactos de la Moncloa.