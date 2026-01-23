Thames British School Madrid organiza el 31 de enero un acto para explicar en qué consiste el Bachillerato Internacional

Thames British School Madrid - THAMES BRITISH SCHOOL MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Thames British School Madrid organiza el próximo sábado 31 de enero, de 10.00 a 13.00 horas, la jornada 'Discover the IB at Thames British School'.

Se trata de un evento abierto al público que tiene como objetivo explicar de forma "clara y práctica" en qué consiste el Diploma Programme (IBDP), qué aporta al alumnado y a sus familias y cómo se vive el día a día en un aula de Bachillerato Internacional.

El programa incluye un desayuno de bienvenida, seguido de varias ponencias temáticas: 'A Diploma for the Future: Opening Minds, Opening Doors', con Justine Delmet, IBDP Coordinator de Thames British School; 'Dentro del aula del IBDP: una experiencia de aprendizaje diferente', con Isabel Goñi, IBDP Programme Specialist y miembro de la IB Educator Network (IBEN); 'Tu proyecto, tu IB: la Monografía (EE) y las Evaluaciones Internas (IA)', con Germán Tenorio, Yago School, vicepresidente de ASIBI y miembro de IBEN; 'Supporting your child through the IBDP', con Max Casadevall, antiguo alumno IB y miembro de la organización Lanterna. La jornada finalizará con un turno de preguntas y un cóctel para seguir conversando con ponentes y profesorado.

La Asociación Ibérica de Colegios del Bachillerato Internacional (ASIBI) agrupa a centros públicos y privados que comparten el compromiso con este modelo educativo y se ha consolidado como referente en la difusión y mejora continua del IB en España.

La participación de representantes de ASIBI y de la red IBEN en el evento de Thames British School subraya la voluntad de acercar el Bachillerato Internacional no solo a familias, sino también a docentes y futuros profesores interesados en esta metodología.

El evento está dirigido a familias, alumnado de Secundaria y Bachillerato, docentes y estudiantes de Magisterio o másteres de Educación que quieran entender mejor qué es el IB Diploma y qué oportunidades abre en términos de desarrollo personal y acceso a la universidad, tanto en España como en el exterior.

La asistencia es gratuita, con plazas limitadas, y requiere inscripción previa a través de 'thames-british-school.eventbrite.com'.