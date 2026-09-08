Tolón admite en el inicio del curso en Ceuta que "unos centros funcionan perfectamente, otros menos"

Un grupo de niños a la entrada del colegio, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Un total de 16. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Educación, Milagros Tolón, ha admitido que el inicio del curso escolar en Ceuta este martes está siendo desigual en función de los centros educativos pero ha insistido en que los colegios son lugares "seguros" y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.

"Algunos centros están funcionando perfectamente, otros menos", ha reconocido Tolón en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la ha declinado dar más información al carecer aún de datos sobre el funcionamiento de los colegios.

En lo que si ha insistido es en la importancia de que los niños "vuelvan a la rutina", porque "esa rutina lo que hace es volver a esa normalidad que no existe en esta ciudad durante el último mes". Por ello, ha incidido en que ""las aulas y los colegios son seguros y hay que transmitir tranquilidad para que la normalidad cada vez sea mayor".