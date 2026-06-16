Tolón apoya la FP privada "pero no a cualquier precio" y apuesta por "ordenar" sus centros: "Algunos no tienen calidad"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que apoya los centros de FP privada "pero no a cualquier precio" ya que, según ha advertido, "algunos centros no tienen ni calidad ni objetivos para que los alumnos salgan preparados"

Así lo ha manifestado este martes Tolón durante un coloquio organizado por Club Siglo XXI en Madrid, inaugurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha destacado la inversión "récord" en becas y en materia educativa y los retos del Ministerio, como la FP o la Educación Infantil.

Para garantizar la calidad de la oferta formativa y ordenar los centros que imparten FP privada, el Ministerio está trabajando en un real decreto que la ministra prevé esté publicado en el Boletín Oficial del Estado en octubre. "Ese real decreto va a salir seguramente este mes a información pública y espero que salga en el BOE en octubre", ha precisado.

La ministra considera "imprescindible" que las prácticas en FP "sean obligatorias desde el primer momento". "Por eso estamos haciendo ese real decreto para blindar la FP privada", ha indicado.

En este punto, ha criticado que "en algunas comunidades se imparte FP privada sin ningún tipo de calidad, sin ningún tipo de exigencias y eso hace que los alumnos salgan sin hacer prácticas y sin ningún tipo de experiencia". "No se puede dar la FP en centros sin capacidades ni infraestructura", ha alertado.

Respecto al proyecto de ley de bajada de ratios y reducción de horas lectivas, cuya tramitación en el Congreso de los Diputados arranca este jueves con el debate de las enmiendas a la totalidad registradas por PNV y Junts, Tolón ha defendido que es una norma "muy importante".

"Bajar las ratios de las clases, de las aulas, primero por la calidad de la educación y de la enseñanza, y porque es una reivindicación de los 800.000 profesores y de toda la comunidad educativa. Bajar ratios y horas lectivas supone una mayor calidad en la educación", ha insistido.

Por ello, la responsable de Educación ha pedido a PNV y Junts que retiren sus enmiendas a la totalidad al proyecto de ley: "No es algo que quiere el Gobierno, sino toda la comunidad educativa. Desecharla por desecharla no lo puedo entender, es una cuestión más política que educativa".

Sobre las quejas por no incluir a la educación concertada en la bajada de las horas lectivas, Tolón ha recordado que el Ministerio "puede regular la ratio de los alumnos, pero las horas lectivas tienen que estar reguladas por el convenio laboral que se imparta". "No es competencia nuestra, nos hubiera encantado meterlo pero no tenemos potestad para hacerlo", ha asegurado.

En su intervención, también ha subrayado que "ninguna política de convivencia será sólida si no empieza en las aulas". "La educación es el corazón de nuestro proyecto de país, es la política que construye la igualdad de oportunidades, la igualdad que permite que el talento no dependa del código postal. Es la mejor respuesta", ha aseverado.

EL PAPA: "REFERENTE ESPIRITUAL Y JEFE DE ESTADO"

Por otro lado, Tolón, que ha reconocido ser creyente y practicante, ha valorado la visita a España del Papa León XIV, "un referente espiritual y también un jefe de Estado". "Estoy prácticamente a favor de lo que el Papa dijo en el Congreso de los Diputados y en sus 22 discursos que hizo en España, con una estructura muy clarita: la dignidad humana", ha dicho.

"La dignidad está simplemente en la persona por ser persona y esto para mí es muy hermoso. Soy creyente y a mí ese mensaje humanista del Papa León XIV me llenó de mucho orgullo", ha concluido.