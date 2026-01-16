Tolón apuesta por situar la educación financiera en los colegios: "La educación es siempre la inversión más segura"

La ministra Milagros Tolón - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha apostado por situar la educación financiera "donde debe estar, integrada en los procesos educativos": "La educación es siempre la inversión más segura para un país".

Así lo ha manifestado este viernes Tolón durante el acto de firma de adhesión del Ministerio al Plan de Educación Financiera, celebrado en la sede del Banco de España en Madrid.

La ministra ha incidido en la apuesta del Gobierno "por una educación pública, fuerte y pegada a la realidad de la gente". "Educar es anticiparse al futuro y hacerlo juntos es la mayor garantía", ha señalado.

El Ministerio, ha añadido Tolón, entiende la educación financiera "como una competencia clave para la vida, que se aprende y se consolida en el sistema educativo y que permite a las personas tomar decisiones informadas y responsables a lo largo de todas las etapas de la vida".

"La escuela no solo transmite conocimiento, sino que forma ciudadanía", ha subrayado la ministra, al tiempo que ha advertido de que la realidad económica es "cada vez más compleja".

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, detallado que las finanzas forman parte del "día a día" de los ciudadanos, "también con decisiones de emprendimiento desde muy jóvenes".

Por ello, ha defendido la necesidad de "apuntalar" la educación financiera desde edades tempranas, para ser capaces de "generar desde ahí los conocimientos básicos", desde la Educación Primaria. "Hay que empezar en los colegios, la educación financiera nos permite contar con herramientas, nos habilita para protegernos ante situaciones de riesgo como los fraudes ante medios de pago digitales", ha aseverado.

Con la firma de este acuerdo, Cuerpo ha recalcado que avanzan en la incorporación de competencias financieras en el currículo escolar, también poniendo a disposición del profesorado material escolar.

APRENDER A DETECTAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS CRIPTOACTIVOS

"Contribuimos a un aprendizaje para que más adelantes estos niños sean capaces de realizar una gestión adecuada de sus finanzas. Estos niños van a poder aprovechar también los materiales de Secundaria que ya están a su disposición y podrán detectar, por ejemplo, los riesgos asociados a los criptoactivos", ha asegurado.

En su intervención, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha dicho que es "fundamental" contar con la implicación del Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas para incorporar en el currículo de los estudiantes en las distintas etapas la educación financiera.

"Es fundamental conseguir que los profesores tengan ellos mismos los propios conocimientos y la propia sensibilidad de qué es lo que van a necesitar tener los alumnos, para poder hacer esa transmisión de conocimiento", ha defendido San Basilio.

El presidente de la CNMV ha afirmado que, en los últimos tiempos, el profesorado está pidiendo "más información y apoyo" respecto a los nuevos conceptos y los nuevos productos, como las criptomonedas o los influencers financieros.

Asimismo, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha puesto en valor la firma de este convenio para "seguir reforzando la educación financiera", con el objetivo de conseguir que los ciudadanos "tengan la mejor formación y los mejores elementos para desarrollarse en su vida, con la mejor capacidad para poder tomar las mejores decisiones".

"Nosotros estamos a punto de recibir una valoración externa con tres de los mejores expertos en el mundo en este ámbito y los resultados nos van a permitir ser más determinantes en algunos ámbitos", ha avanzado Escrivá, quien ha destacado la importancia de trabajar directamente con los educadores.

UN PLAN QUE NACIÓ EN 2008 BAJO EL IMPULSO DEL BANCO DE ESPAÑA Y CNMV

El Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, nació en 2008 bajo el impulso del Banco de España y la CNMV con el objetivo de mejorar los conocimientos de los ciudadanos en la materia. Posteriormente, se sumó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Cuenta con una amplia red de instituciones colaboradoras entre asociaciones, colegios profesionales, confederaciones, centros educativos o medios de comunicación.

Ahora, con la renovada implicación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se refuerza la capacidad del Plan para incrementar los niveles de cultura financiera de la población, especialmente entre los más jóvenes, y para mejorar sus hábitos y comportamientos financieros.

Bajo la marca Finanzas Para Todos, el Plan de Educación Financiera ofrece información útil, neutral y libre de intereses comerciales a través de su web, organiza talleres, conferencias, seminarios por toda España y el Día de la Educación Financiera y desarrolla Firma del convenio de adhesión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Plan de Educación Financiera.