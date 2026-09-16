Tolón rechaza el "catastrofismo" ante los "malos" resultados en PISA: "Nuestro sistema educativo no se está derrumbando"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha rechazado hablar de "catastrofismo" ante los, en sus palabras, "malos" resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado por la OCDE.

"Nuestro sistema educativo no se está derrumbando, la realidad es que cada vez son más los jóvenes que continúan estudiando y formándose", ha defendido este miércoles Tolón en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha sido interpelada por el Grupo Parlamentario Popular y Vox por los resultados de PISA y la situación educativa en Ceuta.

Ante los resultados de PISA 2025, la ministra ha apostado por el "diagnóstico, recursos y políticas públicas fuertes". "Para hacer todo esto hay que invertir", ha aseverado.

La responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes ha reconocido su preocupación por la evaluación de España en el informe de la OCDE. "Los resultados de PISA nos preocupan, nos ocupan y, efectivamente, han sido malos, no solamente para España, sino también para los países desarrollados de la OCDE", ha puntualizado.

En este punto, ha recordado que las comunidades autónomas "son las que tienen las competencias en educación" y ha destacado que las regiones en las que gobierna el Partido Popular con Vox "han dado también muy malos resultados".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno va a "seguir invirtiendo en educación pública y a seguir garantizando las mismas oportunidades a todos los niños y niñas hayan nacido donde hayan nacido, vivan donde vivan y tengan los recursos que tengan sus familias".

"No creemos en una educación que seleccione, que segregue o que señale, creemos en una educación que no deje a nadie atrás, que apoye a quien más lo necesite y que impida que el origen del alumno determine su futuro", ha zanjado Tolón.

La ministra ha hecho especial mención a los resultados de España en Lectura. "Comprender lo que se lee es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si no comprendes lo que lees, evidentemente no puedes resolver un problema de matemáticas", ha explicado.

"Los datos de PISA son malos, lo he reconocido. No me gustan, me preocupan y estamos actuando. Reforzamos las competencias lectora y matemática, reducimos las ratios, mejoramos las condiciones del profesorado y protegemos a los menores en los entornos digitales, incrementando también las ayudas", ha detallado.

EL PP CRITICA QUE LA MINISTRA SEÑALE A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Jaime de los Santos ha reprochado a la ministra que "señale a las comunidades autónomas que sostienen como pueden lo que ha representado una ley criminal, que tiene el nombre de Celaá, Alegría y Tolón, y un denominador común, Pedro Sánchez".

"Celaá, en Roma, quizás iluminada por el Espíritu Santo, dice que, efectivamente, la ley que lleva su nombre es un disparate y que si tuvo que diseñarla tal y como está es por las deudas que tenía Pedro Sánchez con los grupos que no creen en España", ha asegurado De los Santos.

Asimismo, ha reprochado a Tolón que haya "permitido que 309 millones de euros que hoy podrían estar resolviendo la crisis en Ceuta en materia educativa, se los lleve Sánchez para pagar a sus 700 asesores". "¿Dónde está la ministra Tolón denunciando tal cuestión?", ha criticado.

En este contexto, el diputado del PP ha advertido de que la "única aportación educativa" de Tolón "fue dirigir a los centros de Ceuta una instrucción en la que les decía que, dadas las circunstancias, lo mejor era que los alumnos no aprendieran lo que tienen que aprender". "Eso es lo que usted indicó a la directora territorial, que trasladara a las direcciones de los centros educativos que bajen todavía más el nivel", ha afirmado.

En el turno de réplica, la ministra ha criticado al 'popular' por acudir a la Cámara Baja "no a hablar de educación", sino a "verter mentiras, bulos, insultos y a hacer teatro". "Intenta hacernos creer que le importa mucho la educación española y Ceuta. Hemos estado con la comunidad educativa reunidos desde el primer día de la crisis, desde el minuto uno", ha apuntado.

VOX: "HAY PROFESORES QUE TIENEN VERDADERO MIEDO DE ENTRAR A CLASE"

Durante su intervención, el diputado de Vox Robles López ha alertado de que la inmigración "realmente es un problema": "No sé si tanto en los resultados académicos como en la estabilidad de los profesores y de las clases".

Así, ha aseverado que "hay instituto en los que los profesores tienen verdadero miedo de entrar a clase". "De hecho, están pensando la forma de jubilarse o de dejar ese trabajo", ha dicho.

Robles López ha hecho hincapié en que "el desastre de PISA es el resultado de décadas de errores, de pésimas leyes que sustanciaban una concepción de la educación en donde parece que lo menos importante son los conocimientos que adquiere el alumnado". Además, ha destacado que "influye también" el hecho de que España lleve "más de quince años sin evaluaciones internas nacionales".

"Los resultados son pésimos, catastróficos en las tres áreas evaluadas. En los tres casos nos encontramos en mínimos. Un alumno de quince años español tiene el mismo nivel matemático que un alumno en china de 8 años. Es una vergüenza para esta España multicultural e invadida", ha lamentado el diputado de Vox, quien ha mencionado que el "fracaso del sistema se acentúa en aquellas comunidades autónomas que practican la inmersión lingüística".

Tolón, por su parte, ha recriminado a Vox que "cada vez que hablan de educación terminan hablando de inmigrantes". "Ustedes hablan de islamización, de guetos, de los problemas que supuestamente provocan los alumnos extranjeros. Un niño no deja de ser un niño por haber nacido en Marruecos o en Ucrania o en España, un alumno no es una amenaza", ha zanjado.

"Para este Gobierno la prioridad nacional es el derecho a la educación y el derecho a la libertad de expresión. Que nazca donde nazca tenga derecho a una buena educación, una educación que cada vez estamos fortaleciendo más pese a los resultados. Pocas cosas hay que sean más patrióticas que cuidar de la escuela pública, que respetar a sus docentes", ha respondido la ministra.