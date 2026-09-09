Tolón reconoce un "clima de ansiedad" en la vuelta al cole en Ceuta: "Los niños tienen que volver a su rutina educativa"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que hay un "clima de ansiedad" en Ceuta con motivo de la vuelta al colegio, que se produjo este martes con una asistencia del 75% de los alumnos y del total de los profesores.

"Es cierto que la asistencia en colegios no es regular, sino que en unos colegios hay más afluencia que en otros dependiendo de la zona, pero los equipos directivos, los docentes, están muy concienciados, muy preparados. Los niños tienen que volver a su rutina educativa porque así volverán también un poco a la normalidad", ha apuntado.

Así lo ha manifestado este miércoles la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Durante su visita a Ceuta con motivo de la vuelta a las aulas, Tolón ha explicado que estuvo reunida con madres y ha asegurado que comparte "la preocupación".

"Es normal que estén preocupados, estamos todos preocupados y lo que hemos hecho es llevar a cabo todas las medidas para reforzar la seguridad. Creemos que la seguridad es muy importante para que empiece a haber una mayor tranquilidad y sean cada vez mayores los niños y niñas que van al colegio", ha indicado.

Para la ministra, es "importante ir poco a poco reforzando la entrada los niños para que se recupere la normalidad después de este mes tan intenso y tan difícil que han vivido".

"El miedo es libre, hay un clima de ansiedad, se incorporaban ayer, siempre que empiezas el curso es un día feliz y ayer en Ceuta no era ese día como otros años", ha lamentado.