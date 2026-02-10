Tolón traslada a las estudiantes que la ciencia necesita "su talento, creatividad y su manera de mirar la realidad"

La III Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha trasladado a las estudiantes que la ciencia necesita "su talento, creatividad y su manera de mirar la realidad" para seguir avanzando.

Así se ha dirigido Tolón a las alumnas en la III Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrada en la sede del Ministerio con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Se trata de la tercera edición de una feria que forma parte de los proyectos que se llevan a cabo desde la Alianza STEAM por el talento femenino, 'Niñas en pie de Ciencia', una iniciativa del Ministerio que nació en 2021 con el objetivo de fomentar las vocaciones STEAM en niñas y jóvenes y reducir así la brecha de género, y a la que ya se han sumado más de 150 empresas y entidades.

La ministra, acompañada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y otros altos cargos del Ministerio, ha recorrido ocho stands en los que siete centros educativos de diferentes puntos de España y el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICE- CSIC) han mostrado sus proyectos educativos científicos, entre ellos uno sobre la prevención de inundaciones en la era digital o la construcción de un satélite del tamaño de una lata.

Por su parte, el CSIC ha mostrado su proyecto 'Eclipse Inclusivo', que plantea el eclipse solar total previsto para 2026 como una oportunidad para acercar la ciencia a toda la ciudadanía con talleres que permiten a colectivos vulnerables comprender los fenómenos astronómicos.

Tras realizar el recorrido, la titular de Educación ha asegurado que los proyectos expuestos transmiten un mensaje muy claro: "La ciencia no tiene género ni edad".

"La tecnología, la robótica o la programación no son para unos pocos; son para quien tiene curiosidad, constancia y ganas de entender el mundo y, por eso, necesitamos más mujeres en la ciencia, no como excepción, sino como parte natural de ese futuro que estamos construyendo entre todos", ha afirmado Tolón.

El acto también ha contado con las intervenciones de dos invitadas especiales: la jurista, politóloga, escritora y activista española Noah Higón Bellver -conocida por su lucha por visibilizar las enfermedades raras y promover la investigación científica y sanitaria-, que ha puesto en valor la necesaria empatía que deben cultivar los científicos independientemente de su especialidad, y la alumna de 4º de ESO Rocío Cerdán Martínez, que ha compartido su experiencia al cursar la optativa Biología Marina, con la que ha aprendido, por ejemplo, que el nombre correcto de las algas es Posidonia y que su función "es muy relevante, ya que oxigena el océano y protege el litoral contra la erosión al fijar sedimentos".