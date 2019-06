Un total de 11 universidades españolas, seleccionadas para participar en 17 alianzas de campus europeos

Actualizado 26/06/2019 17:22:22 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles 26 de junio las instituciones de educación superior de toda Europa que participarán en las primeras alianzas entre universidades europeas, entre las que han sido seleccionadas once españolas para conformar campus interuniversitarios.

Se trata de la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la UNA Europa; la Universidad de Granada, que coordina la Arques European University Alliance; la Universidad de Barcelona, que coordina la Charm European University, la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte de CIVIS, la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que forma parte de la European University for Smart Urban Coastal Sustainability; y la Universidad Autónoma de Barcelona, que forma parte de ECIU University.

También han sido seleccionadas la Universidad Pompeu Fabra, que forma parte de la European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050; la Universidad de Valencia, que forma parte de Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility; la Universidad de Cádiz, que coordina The European University of the Seas; la Universidad Politécnica de Cataluña, que forma parte de la University Network for Innovation, Technology and Engineering, y la Universidad Carlos III de Madrid, que forma parte de la Young Universities for the Future of Europe.

Las universidades de Granada, Barcelona y Cádiz actuarán de coordinadoras de sus alianzas, cada una de las cuales está formada por varias universidades de distintos países de la Unión Europea, como ha indicado el Ministerio de Ciencia, Invocación y Universidades de España, que dirige en funciones por Pedro Duque

Según ha explicado la Comisión Europea, "estas alianzas mejorarán la calidad y el atractivo de la educación superior europea y estimularán la cooperación entre las instituciones, sus estudiantes y su personal". Estas 17 'Universidades Europeas' contarán con un presupuesto de 85 millones de euros para los próximos tres años (cinco millones por alianza) para empezar a implementar sus planes.

En concreto, se han presentado 54 propuestas de alianzas formadas por distintas universidades europeas. Tras una evaluación realizada por 26 expertos externos independientes, incluidos rectores, profesores e investigadores, se han seleccionado un total de 17, que representan a 114 instituciones de educación superior de 24 Estados miembros. Así, el 64,7% de los proyectos cuentan con una universidad española.

ESTRATEGIA, VALORES E IDENTIDAD

De este modo, la Comisión ha detallado que se trata de alianzas transnacionales de universidades en toda la Unión Europea que "comparten una estrategia a largo plazo y promueven los valores e identidad europeos".

Asimismo, ha aclarado que el objetivo de esta iniciativa es "aumentar significativamente la movilidad de los estudiantes y el personal universitario y mejorar la calidad, la inclusión y la competitividad de la educación superior europea".

El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, se ha mostrado "encantado" de ver la "ambición" de las instituciones educativas participantes que, a su juicio, servirán de "modelo" para otras universidades de la Unión Europea. Además, ha señalado que cree que esta iniciativa será "un verdadero motor" del desarrollo de la educación superior en Europa.

La movilidad entre universidades es una de las principales ventajas de estas alianzas, ya que los alumnos podrán cambiar de país a lo largo del Grado sin tener que pasar por las convalidaciones; los profesores e investigadores podrán moverse entre las universidades que conforman la alianza; y se incentivará el intercambio de personal de administración.