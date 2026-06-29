UNED participa en el diseño de una futura planta de energía de fusión nuclear aprobado por autoridades estadounidenses

Técnico ajustando la óptica del amplificador láser LPK de Xcimer Energy - UNED

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UNED participa en el desarrollo del diseño preconceptual de una futura planta de energía de fusión nuclear impulsada por la empresa estadounidense Xcimer Energy, desarrollos que son dirigidos por su vicepresidenta Susana Reyes -doctora en Ingeniería Industrial por la UNED-.

El diseño ha sido recientemente aprobado en el marco de un programa del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), un hito necesario para acceder a financiación pública en fases tempranas de desarrollo, según ha informado la UNED.

Este avance permite al proyecto continuar su desarrollo dentro del programa del DOE, al tiempo que refuerza su credibilidad tecnológica de cara a futuras inversiones. Aunque la planta aún no existe -se trata de una fase de diseño-, la aprobación del estudio preconceptual constituye un paso clave hacia etapas posteriores de ingeniería.

La contribución de la UNED se articula a través de su grupo de Ingeniería de Fusión Nuclear, con más de dos décadas de trayectoria. El equipo ha desarrollado todos los análisis nucleares del sistema y ha participado en la elaboración del informe técnico presentado al DOE. Esta colaboración con Xcimer Energy, coordinada por el profesor Francisco Ogando Serrano, se mantiene desde hace cuatro años y se ha materializado en diversos contratos de investigación.

El proyecto se basa en la fusión por confinamiento inercial, una tecnología en la que pequeñas cápsulas de combustible se comprimen mediante pulsos láser hasta alcanzar las condiciones necesarias para la fusión nuclear. A diferencia de los sistemas de confinamiento magnético -como el proyecto internacional ITER-, este enfoque plantea reacciones en forma de microexplosiones repetidas en una cámara de reacción.

La fusión por confinamiento inercial ha sido objeto de investigación durante décadas y ha enfrentado importantes desafíos técnicos, especialmente en relación con la eficiencia energética del sistema completo.

En los últimos años, y gracias a la instalación National Ignition Facility (EE.UU.), la inercial es la única tecnología de fusión que ha logrado demostrar la ganancia energética en condiciones experimentales, un avance relevante, aunque todavía alejado de su aplicación industrial.

En este escenario, Xcimer Energy propone un sistema de láseres capaz de alcanzar mayores energías a menor coste, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso y avanzar hacia diseños potencialmente viables para la generación eléctrica económicamente competitiva.